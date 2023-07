Hitzewelle rollt am Wochenende über Deutschland – heftige Gewitter am Sonntag

Es wird richtig heiß am Wochenende in Deutschland. Meteorologen erwarten am Sonntag in der Spitze Temperaturen von bis zu 37 Grad. Es wäre der bisher heißeste Tag des Jahres in der Bundesrepublik. Grund für die schweißtreibende Hitze ist das Hoch „Evi“, „das sich über Mitteleuropa ausbilden kann und am Wochenende langsam ostwärts wandert“, sagt der Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Im Zusammenspiel mit einem Tief über dem nahen Atlantik kann dann am Wochenende mit südwestlicher Strömung eine sehr warme bis heiße Luftmasse nach Deutschland geführt werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schmid erwartet am Wochenende in ganz Deutschland Höchsttemperaturen zwischen 30 bis 37 Grad, die vor allem in der Westhälfte als zunehmend schwül empfunden werden. Da es nachts nicht mehr so stark abkühlt, steigt die Wärmebelastung deutlich. „Viel trinken und sich nach Möglichkeit abkühlen lautet die Devise“, so der Experte.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Mit der Hitzewelle schleicht sich eine Zone mit schwülheißer Luft zu uns“, fügt die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl hinzu. Die macht sich am Samstag aber noch nicht bemerkbar. Der Tag startet sehr sonnig. Auch im Verlauf des Tages sind kaum Wolken am Himmel, höchstens Schönwetterwolken in großer Höhe. Es bleibt trocken, allenfalls rund um Trier und an der Saar gibt es ein kleines Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen bereits am Vormittag schnell an. An den Küsten werden am Nachmittag bis 30 Grad, im Südosten und Osten bis 33 Grad und im Westen und Hessen bis 35 Grad erreicht. In Spitzen könnte es auch 36 Grad heiß werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag erreicht die schwülheiße Gewitterluft die Westhälfte. Es bleibt ähnlich heiß wie am Samstag, eher steigen die Temperaturen noch auf bis zu 37 Grad an Rhein, Main und Donau. „Es wird richtig schwülheiß, sehr drückend und anstrengend. Risikogruppen und ältere Menschen sollten aufpassen“, betont die Expertin. „Zudem sollten alle Ausflügler unbedingt das Radar im Auge behalten“, warnt Siebert-Sperl.

In der gesamten Westhälfte drohen ab Nachmittag teils heftige Gewitter. Die Meteorologin rechnet mit Starkregen und größeren Hagelkörnern sowie Sturmböen und auch orkanartigen Böen, die über 100 Stundenkilometer schnell sein können. „Mich würde nicht wundern, wenn es Verkehrsbehinderungen durch Überflutungen oder umgestürzte Bäume gibt“, sagt Siebert-Sperl. Am Abend und in der Nacht ziehen die Gewitter weiter in Richtung Nordosten und Osten. „Wo genau was passieren wird, lässt sich leider nicht präzise vorhersagen“, meint die Meteorologin und ruft zur Vorsicht auf.

Die Vorhersage nach Bundesländern





















Schleswig-Holstein und Hamburg

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Samstag wird es laut DWD sommerlich warm, sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad, es bleibt überwiegend klar.

Auch am Sonntag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein über sommerlich warme Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad freuen. Es bleibt größtenteils sonnig und trocken, im Tagesverlauf können sich einige Quellwolken bilden. In der Nacht zum Montag kommt es dann zu einzelnen Gewittern und Schauern. Die Tiefstwerte liegen nachts bei um die 17 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher Wind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mecklenburg-Vorpommern

Viel Sonne und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Am Samstag ist es sonnig und trocken, wie der DWD am Freitag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Küstenumfeld 23 bis 25 Grad. Es weht ein überwiegend schwacher Wind. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 16 bis 10 Grad ab.

Extremwetter, Hitze und Gewitter: „Am besten der Sonne gar nicht erst aussetzen“ Welche Tipps gegen übermäßige Hitze helfen und was der Klimawandel eigentlich damit zu tun hat, haben wir im Video zusammengefasst. © Quelle: RND

Am Sonntag gibt es ebenfalls viel Sonnenschein, erst gegen Abend ziehen vermehrt Wolken auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 29 bis 33 Grad, an der See 24 bis 28 Grad. Gegen Montagmorgen kann es örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen.

Niedersachsen und Bremen

Sommerlich warme Temperaturen und Sonne erwarten die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Am Samstag wird es laut DWD sonnig und sommerlich warm bis heiß. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 33 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad, es bleibt überwiegend klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch am Sonntag bleiben die Temperaturen sommerlich warm bis heiß zwischen 25 und 34 Grad. Zunächst ist es sonnig, im Verlauf des Tages bilden sich jedoch Quellwolken und es kommt zu Schauern und Gewittern. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt mit weiteren Gewittern und Schauern. Die Tiefstwerte liegen nachts bei um die 18 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher Wind.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich auf ein sommerliches Wochenende freuen. Es wird viel Sonnenschein und wenig Bewölkung erwartet. Außerdem steigen die Temperaturen am Samstag auf bis zu 30 und am Sonntag sogar auf bis zu 35 Grad an, wie der DWD am Freitag mitteilte. Lediglich am Sonntag sei ab der zweiten Tageshälfte mit Wolken am Himmel zu rechnen. In der Nacht kann es jedoch auch mal etwas kühler werden, mit bis zu 11 Grad im Tief- und 9 Grad im Bergland.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Sonne und Temperaturen bis zu 35 Grad erwarten am Wochenende die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Samstag wird noch deutlich wärmer als der Vortag. Bei Sonne erreichen die Höchstwerte 31 bis 35 Grad. Auch für den Sonntag sagen die DWD-Meteorologen Temperaturen bis zu 35 Grad vorher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berlin und Brandenburg

Viel Sonne und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Am Samstag wird es laut DWD sonnig und trocken. Dabei klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 29 und 32 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 17 Grad.

Auch der Sonntag wird größtenteils sonnig, am Abend ziehen von Westen her hohe Wolkenfelder auf. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad. In der Nacht verdichtet sich die Wolkendecke. Gegen Morgen treten im Westen Brandenburgs örtliche Schauer mit vereinzelten Gewittern auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Nordrhein-Westfalen

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende. Der Samstag startet zunächst heiter, im Tagesverlauf wird es dann heiß. Die Höchstwerte liegen in NRW zwischen 31 und 35 Grad, in Hochlagen zwischen 27 und 30 Grad. Am Sonntag bleibt es ähnlich warm. Nach Angaben des DWD erreichen die Höchstwerte bis zu 34 Grad. Gegen Abend kann es zu Schauern und Gewittern kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hessen

Am Wochenende wird es in Hessen sonnig und bis zu 36 Grad warm. Die Höchstwerte erreichen am Samstag 31 bis 35 Grad. Am Sonntag geht es laut Informationen des DWD sonnig weiter. Die Höchstwerte können hier sogar bei bis zu 36 Grad liegen.

Bayern

Am Wochenende soll es in Bayern heiße Temperaturen und viel Sonne geben. Am Samstagnachmittag sollen jedoch aus dem Südwesten dichtere Wolkenfelder ins Land ziehen. Im westlichen Alpenraum kann es gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei heißen 28 bis 34 Grad.

Am Sonntag gibt es erneut viel Sonne. Am Nachmittag steigt in den Alpen und im Westen Bayerns das Gewitterrisiko. Die Höchsttemperaturen steigern sich nochmal auf 30 bis 36 Grad.

Baden-Württemberg

Heiß, heißer, Hitzewelle in Baden-Württemberg. Mit bis zu 37 Grad kann es am Sonntag den bisher heißesten Tag des Jahres geben, wie Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom DWD mitteilte. Besonders sollte man sich vor UV-Strahlung schützen. Auch sogenannte tropische Nächte seien möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag soll es unangenehm schwül werden, sagte Nerding, denn die Luft werde feuchter. Verbreitet bis zu 34 Grad erwartet der Meteorologe. Obwohl ein paar Quellwolken dazu kommen, würde es weitgehend sonnig und regenfrei bleiben. In der Nacht könne es in Städten wie Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe zu sogenannten tropischen Nächten kommen. Dann werden die Tiefsttemperaturen nicht mehr unter 20 Grad fallen, hieß es.

Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Sonntag sein: Bis zu 37 Grad könne es geben. Das sei dann der bisher heißeste Tag des Jahres. Möglich seien diese Temperaturen unter anderem bei Rheinstetten oder Waghäusel im Kreis Karlsruhe. Selbst an der Spitze des Feldberges könne es am Sonntag 24 Grad warm werden. Das sei außergewöhnlich, meinte der Meteorologe.

Am gesamten Wochenende sollten sich die Menschen vor gesundheitsgefährdender UV-Strahlung in Acht nehmen. Denn der UV-Gefahrenindex des DWD zeige eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung an. Schatten, Sonnencreme und Sonnenbrille seien hier wichtige Schutzmaßnahmen.

Und wie geht es in der kommenden Woche weiter? „Zum Start in die neue Woche bleibt uns das schwülwarme beziehungsweise schwülheiße Wetter erhalten. Gebietsweise sind dann kräftige Schauer und Gewitter möglich“, sagt DWD-Meteorologe Schmid. Wetterkontor-Expertin Siebert-Sperl erwartet von Westen her kommend etwas trockeneres Wetter. Die Temperaturen fallen durch die Gewitter nur leicht auf bis 27 Grad im Norden, bis 30 Grad im Osten und bis 33 Grad im Westen und Süden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wechselhaft bleibt es aber im Verlauf der Woche. Mal herrscht am Himmel ein Sonne-Wolken-Mix, mal gibt es Schauer und Gewitter. Die Temperaturen bleiben allerdings hochsommerlich.

Mit Agenturmaterial