Wechselhaftes Wetter in dieser Woche: Gewitter und Starkregen möglich – es bleibt relativ warm

Nach den Hitzetagen und starken Unwetter in Deutschland kühlt sich die Luft in den kommenden Tagen etwas ab und es wird wechselhafter. Grund für die Wetteränderung sind zwei Tiefdruckgebiete, die in dieser Woche über die Bundesrepublik ziehen, wie die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl am Montag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt. „Die Temperaturen bekommen einen kleinen Dämpfer, es ist aber kein Einbruch in Sicht.“

Am Montag gibt es zunächst durch den Einzug des Tiefs Marcellinus aber weiter kräftige Schauer und Gewitter in Norddeutschland. Die Kaltfront zieht im Tagesverlauf von Westen nach Osten, schwächt sich auf ihrem Weg aber immer weiter ab. „In den Regionen vom Emsland über Schleswig-Holstein bis Berlin sind neben den starken Schauern und Gewittern auch kleinerer Hagel und stürmische Böen möglich“, erklärt Siebert-Sperl. In den Mittelgebirgen bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix, im Süden und im Osten scheint größtenteils die Sonne. Es kommt nur zu vereinzelten Schauern und Gewittern. Die höchsten Werte werden im Osten und Südosten mit noch bis zu 32 Grad erreicht. Im Westen ist es etwas kühler.

Weil Deutschland am Dienstag auf der Rückseite des Tiefs Marcellinus liegt, wird Kaltluft von Nordwesten zu angesaugt. Die Temperaturen sinken nun merklich auf 16 bis 21 Grad in den Höhen und an den Küsten, ansonsten auf 21 bis 26 Grad. „Sommerlich wird es nur noch im Westen und Süden“, sagt die Meteorologin. Wechselhaft bleibt es mit teils mäßigen Schauern und Gewittern in den Küstenregionen und im Norddeutschen Flachland. Über der Mitte wird es wechselnd bis stark bewölkt sein. Im Süden zeigt sich die Sonne häufiger. Am Abend kann es im Westen und in der Mitte dichtere Wolkenfelder und Regen geben.

Mittwoch der stabilste Tag der Woche

Der Mittwoch wird nach Ansicht der Expertin der stabilste Tag der Woche. Es bleibt weitgehend trocken. „Wir befinden uns dann zwischen dem abziehenden Tief Marcellinus und dem neuen Tief Nikolaus, das von Westen hereinzieht“, erklärt Siebert-Sperl. Es kommt nur zu vereinzelten Schauern mit Schwerpunkt im Norddeutschen Tiefland und am Alpenrand, ansonsten herrscht ein Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 27 Grad, am wärmsten wird es im Südwesten und Westen.

Am Donnerstag geht es zunächst mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter, im Südosten auch mal mehr Sonne. Allerdings kommt von Westen her das Tief Nikolaus in Deutschland an, weshalb es in der Westhälfte im Tagesverlauf zu ersten Schauern kommen kann. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 30 Grad.

Wechselhaftes Wochenende – teils kräftige Gewitter am Freitag

Ähnlich geht es auch ins Wochenende. „Freitag, Samstag und Sonntag werden verbreitet wechselhaft“, sagt Siebert-Sperl. Tief Nikolaus bringt viele Wolken und Schauer mit nach Deutschland. Örtlich können auch erneut Gewitter auftreten, die am Freitag etwas kräftiger ausfallen könnten, am Samstag und Sonntag schwächer. Wo genau diese auftreten können, ist noch unklar. Dafür nimmt der Wind verbreitet zu. Am Wochenende herrscht mäßiger Wind, in Böen auch frischer bis starker Wind. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf zwischen 17 und 26 Grad.

„Der Sommer ist nicht gegessen, auch wenn es jetzt mehrere Tage wechselhafter wird. Es bleibt relativ warm“, ergänzt die Wetterkontor-Meteorologin. Den aktuellen Prognosen zufolge steigen die Temperaturen zum Montag schon wieder an und die Schauer- und Gewittertätigkeit nimmt deutlich ab.