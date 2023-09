Bis zu 29 Grad möglich: Wie lange hält der Altweibersommer?

Der September hält zu seinem Ende noch einmal schönes Wetter bereit. Und auch der Start in den Oktober wird voraussichtlich heiter und trocken bei Temperaturen weit über 20 Grad, wie der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) sagte. „Der Altweiber­sommer geht erst einmal makellos weiter“, kündigte der Experte das spätsommerliche Wetter der kommenden Tage an.

Es bleibt demnach bis Donnerstag heiter bis sonnig. In den frühen Morgen­stunden können aber in einigen Flusstälern, im Süden und in der Mitte Deutschlands lokale Nebelfelder auftreten. Diese lösen sich bis spätestens zum Mittag auf, wie Bauer weiter erklärte. Die Höchst­temperaturen sollen um 25 Grad liegen. Im Norden ist es laut der Vorhersage bei 20 bis 23 Grad etwas kühler.

Am Freitag bis zu 29 Grad am Oberrhein möglich

Im Laufe des Donnerstags verdichten sich die Wolken­felder im Norden, durch die am Freitag etwas Regen fallen kann. Vor allem im Süden bleibt es freundlich und die Temperaturen steigen noch einmal an. Am Freitag sind am Oberrhein lokal bis zu 29 Grad möglich. In der Nacht zu Samstag kann es dann auch im Süden etwas Regen geben. „Allerdings wird das nicht viel sein“, so Bauer.

Am Samstag und Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder, dafür herrscht ein etwas geringeres Temperatur­niveau. „Das trockene und sonnige Altweiber­sommer­wetter hält mit Ausnahme von ein paar kleineren Schönheits­fehlern am Donnerstag und Freitag an“, fasste der DWD-Meteorologe zusammen.

In der kommenden Woche sieht es zunächst nicht nach einem Umschwung aus. Nach aktueller Prognose geht es mit dem Hochdruck­wetter weiter. Die Temperaturen bleiben auf spätsommerlichem Niveau. „Je weiter wir in die Zukunft schauen, desto mehr Unsicherheiten tun sich auf. Im Norden könnte es etwas wechselhafter werden. Im Süden ist es durchaus möglich, dass das Altweiber­sommer­wetter bis Mitte nächster Woche anhält“, so Bauer.

Der Altweiber­sommer ist eine spätsommerliche Schönwetter­periode mit stabilem warmen, sonnigen Wetter. Meist beginnt er Mitte oder Ende September und kann bis zu einigen Wochen andauern.

Aus klimatischer Sicht war der zurückliegende Sommer in vielen Regionen deutlich wärmer als im langjährigen Schnitt. Wissenschaftler halten die langfristige Erwärmung für eine zentrale Ursache von Extremwetter-Phänomenen wie Stürmen, Starkregen und Dürreperioden.