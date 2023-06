Weiter um die 30 Grad - aber das Gewitterrisiko steigt

Der Juni hat die Menschen in Deutschland in seiner ersten Hälfte bereits mit Temperaturen um 30 Grad zum Schwitzen gebracht. So startet auch der zweite Abschnitt des Monats, sagt der Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt am Donnerstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es bleibt in den kommenden Tagen bei den hohen Temperaturen, allerdings kündigt sich ein Wetterwechsel an. „Die trockene Ostwindlage, die wir jetzt lange hatten, endet. Das Wetter dreht auf die feuchtere Südwestlage“, erklärt der Experte.

Regen am Freitag erwartet

Schon ab Freitag bekommt vor allem der Osten kräftige Regenfälle ab und kann aufatmen: Zwar hatte sich die Lage bei den Waldbränden bei Jüterbog (südlich von Berlin) und bei Lübtheen (Südwest-Mecklenburg) im Laufe der Woche schon entspannt, die Gefahr eines erneuten Feuerausbruchs bestehe trotzdem. Der erwartete Regen dürfte das Risiko zumindest etwas mildern.

Niederschläge gibt es laut Schmidt auf einer Linie von der Ostsee über Sachsen bis nach Bayern. „Das sind die Regionen, die in letzter Zeit am trockensten waren“, sagt der Meteorologe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dort vor örtlicher Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Dabei wird es aber nach DWD-Angaben keine flächendeckenden Niederschläge geben. Im Rest der Bundesrepublik bleibt es weitgehend trocken. In der Osthälfte ist es wegen der dichten Wolkendecke bei 17 bis 23 Grad etwas kühler als im Westen bei sommerlichen 24 bis 29 Grad.

Wetterwechsel zur neuen Woche - erneut Unwettergefahr

Auch am Samstag wird es im Nordosten und Osten noch Schauer geben, ansonsten setzt sich schon wieder das sonnigere Wetter durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad im Westen und bis 25 Grad im Osten. „Der Sonntag wird sehr schwül“, kündigt Schmidt an. In der Westhälfte können Werte bis zu 33 Grad erreicht werden und auch in der Osthälfte sind über 25 Grad, örtlich sogar 30 Grad möglich. Schauer könnte es noch einmal ganz im Nordosten und im östlichen Brandenburg geben.

Zum Sonntagabend könnte sich der Wetterwechsel bereits andeuten und von Südwesten her erste Gewitter hereinziehen, spätestens am Montag. Im Nordosten und im Osten bleibt es noch trocken, ansonsten sind in ganz Deutschland Schauer und Gewitter möglich. „Wo diese genau auftreten, ist noch nicht ganz klar“, erklärt Schmidt. Es bleibt schwül bei bundesweiten Temperaturen um 30 Grad, an der Küste etwas kühler.

Ab Dienstag wird das Wetter wechselhafter. „Es kommt Regen, aber wie immer bei Schauern und Gewitter nicht flächendeckend. Und es sind durchaus wieder Unwetter möglich“, warnt der Meteorologe.