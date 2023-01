El Niño deutet sich an: Experten erwarten globale Temperaturrekorde

KN-Leser geben der Innenstadt in Kiel schlechte Noten

Einige Ladenbetreiber in der Innenstadt in Kiel haben in den vergangenen Wochen ihre Schließung bekannt gegeben. Wir wollten deshalb wissen: Gehen Sie zum Einkaufen in die Holstenstraße? Und welche Schulnote verdient die Innenstadt? Die Ergebnisse im Überblick.