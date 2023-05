Weiter nur Frühling light - mit Regen und nicht viel mehr als 20 Grad

Wer kann Hinweise geben?

Brandstiftung? Polizei Neumünster ermittelt nach Schutzhütten-Feuer

In Neumünster hat es am Sonntag an einer Schutzhütte in einem Waldgebiet gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist vermutlich Brandstiftung die Ursache des Feuers. Die Ermittler suchen nun Zeugen.