Grillwetter zum Start in den Mai - nur im Süden kann es regnen

Der April neigt sich dem Ende zu. Dabei trumpfte er kurz vor Monatsende noch mal mit mächtig Sonne und frühlingshaften Temperaturen auf. In den vergangenen Tagen folgte dann aber bereits in vielen Teilen Deutschlands die Ernüchterung mit Wolken und Regen. Nun stellt sich die große Frage: Welches Wetter hält der nahende Mai bereit?

Neben der guten Nachricht, dass der 1. Mai auf einem Montag liegt und damit für ein verlängertes Wochenende sorgt, legt Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt noch einen obendrauf, denn: Es bleibt zum Tanz in den Mai am 30. April und am Tag der Arbeit weitgehend trocken, wie er am Donnerstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. „Es ist vom Wetter her kein schlechtes Wochenende“, sagt der Experte, der für einige Regionen Temperaturen um die 20 Grad prognostiziert.

Wetter bessert sich nach ungemütlichem Freitag

Der Freitag wird aber noch einmal ungemütlich. Das Tiefdruckgebiet Vasco bringt viele Regenwolken nach Deutschland. Schauer und Gewitter kann es vor allem im Westen und Süden geben. Wechselhaft ist es allerdings überall. „Fast überall wird es mal regnen“, sagt Schmidt. Ab und zu bricht die Sonne aber doch durch die Wolkendecke, nur an den Küsten und im Nordosten bleibt es die meiste Zeit grau. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad im Norden, meist um 16 Grad und knapp 20 Grad entlang des Rheins und seinen Nebenflüssen.

Ab Samstag sorgt das Hochdruckgebiet Rixte wieder für verbreitet schöneres Wetter. „Es wird deutlich freundlicher, aber an den Temperaturen verändert sich wenig“, erklärt der Meteorologe. Im Osten und Südostbayern wird es zudem noch ein paar Schauer geben. Ansonsten setzt sich die Sonne gegen die wenigen Wolkenfelder durch. „Ein gedämpfter Frühlingstag“, resümiert Schmidt aufgrund der noch recht niedrigen Temperaturen.

Tanz in den Mai und Feiertag weitgehend trocken - außer im Süden

Der Sonntag wird der freundlichste Tag des Wochenendes, am sonnigsten wird es im Osten und im Norden. Zudem bleibt es zum Tanz in den Mai nach aktueller Prognose in ganz Deutschland weitgehend trocken - außer ganz im Süden und im Südwesten, dort ist schauerartiger Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Am wärmsten ist es am letzten Tag des Aprils wieder im Südwesten und Westen bei rund 20 Grad, ansonsten etwas kühler. Am späten Abend nach dem Aufstellen des Maibaums und in der Nacht zum Montag kann es im Süden weitere Schauer geben, heißt es vom DWD. Die Temperaturen fallen nachts auf 4 Grad bis 10 Grad.

Am Montag sind wieder einige Wolkenfelder unterwegs. Gebietsweise ist Regen, teils auch gewittrige Regenfälle, südlich der Mainlinie möglich, später am Tag auch an der Nordsee. „Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Gut für die, die eine Maiwanderung machen“, sagt Wetterkontor-Meteorologe Schmidt zum Wetter am Tag der Arbeit. Die Höchsttemperaturen stagnieren erneut bei etwa 20 Grad im Westen.

Weiter moderate Temperaturen - Hitze aus Spanien erreicht Deutschland nicht

Wärmer wird es auch in der kommende Woche nicht. Im Gegenteil: Am Dienstag und Mittwoch zieht von Norden Kaltluft herein. „Nach den ersten sommerlichen Temperaturen um 25 Grad sieht es momentan nicht aus. Wer es heiß haben will, muss nach Spanien reisen“, sagt Schmidt. Dort herrschen aktuell Temperaturen deutlich über 30 Grad, örtlich könnte sogar schon die 40-Grad-Marke geknackt werden. Die hohen Temperaturen liegen vor allem an den Folgen des Klimawandels. Die heiße Luft im Südwesten Europas wird Deutschland allerdings nicht erreichen, wie der Meteorologe erklärt. Dafür drückt die Kaltluft aus dem Norden noch zu sehr.