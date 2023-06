Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 13.06.2023

Am Dienstag geht es mit viel Sonnenschein und überwiegend trocken weiter. Von der Nordsee bis zur Saar und im äußersten Süden ist es von früh bis spät sonnig. Der UV-Index steigt auf 7, in den Alpen auf 8, dabei ist die Sonnenbrandgefahr sehr groß. Lediglich im Osten wird es wolkiger. In der Lausitz und in den östlichen Mittelgebirgen können sich örtlich Schauer oder Gewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen im Westen auf 25 bis 31 Grad, im Osten werden 22 bis 26 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen gebietsweise frischer bis starker Wind aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Westhälfte nahezu sternenklar oder gering, in der Osthälfte zum Teil wechselnd bewölkt und überall trocken. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 6 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 13.06.2023

Der Mittwoch ist es teils sonnig oder gering bewölkt, teils wechselnd wolkig und erneut größtenteils trocken. Im Tagesverlauf sorgen ein paar größere Quellwolken lediglich an der Oder, am Erzgebirge und abends auch am Arber für ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte bewegen sich am Nachmittag zwischen 18 und 28 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Schauer oder Gewitter können örtlich frische bis starke, mitunter stürmische Böen bringen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Westhälfte oft nur gering, in der Osthälfte wechselnd wolkig. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 15 und 7 Grad.

Wetter am Donnerstag, 14.06.2023

Der Donnerstag beginnt in der Westhälfte überwiegend freundlich und heiter. Häufig wechseln sich schon die Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf entwickeln sich im Osten und äußersten Südosten Schauer oder örtlich Gewitter mit teils frischen, teils starken bis stürmischen Böen. Sonst weht ein vorwiegend schwacher, im Norden und Osten mäßiger Nord- bis Nordostwind. Am Nachmittag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 16 und 27 Grad.

Wetter am Freitag, 15.06.2023

Am Freitag ziehen die meisten Wolken über den Norden und Osten. Hier gehen im Tagesverlauf auch einige Regenschauer nieder. Örtlich entladen sich auch Gewitter. Auch in Nord- und Osthessen, sowie auf den Höhen Ostbayerns und direkt an den Alpen steigt die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 17 bis 28 Grad. Es weht ein schwacher, im Norden mäßiger Wind aus nördlichen, an der Nordsee westlichen Richtungen.

