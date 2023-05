Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 16.05.2023

Am Dienstag bleibt es über dem Westen der Mitte und dem Nordosten weitgehend trocken. Hier kommt die Sonne oft längere Zeit zum Vorschein. An der Nordsee und in Schleswig-Holstein gibt es noch ein paar Regenschauer. Im Südwesten und Süden beginnt der Tag zunächst mit wechselhaftem Schauerwetter. Später ziehen sich die Regengüsse südlich der Donau bis in die Alpen zurück. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 8 und 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden frischer Wind aus nördlichen Richtungen. Gebietsweise treten starke Böen auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zeigen sich im Norden und Nordwesten die Sterne, am Erzgebirge bilden sich Nebelfelder. Nur noch im äußersten Südosten fällt Regen. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 2 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 17.05.2023

Am Mittwoch setzt sich unter Hochdruckeinfluss in den meisten Regionen trockenes Wetter durch. Im Westen und Norden kommt die Sonne viele Stunden zum Vorschein. Später ziehen an der Nordsee dichte Wolken heran, aber es bleibt meistens trocken. Lediglich im äußersten Südosten zwischen dem Bayerischen Wald und den Alpen ziehen noch graue Wolken vorüber, aber der Regen wird langsam weniger. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 8 und 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus Nordwest bis Nordost.

Wetter am Donnerstag, 18.05.2023

Am Donnerstag bleibt es überall weitgehend trocken. Teilweise scheint im Westen, Norden und über der Mitte die Sonne längere Zeit, teilweise halten sich noch dichtere Wolken.An und in den Alpen stören Nebel- oder Hochnebelfelder. Am kühlsten Tag der Woche erreichen die Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad. Es weht ein oft nur schwacher, zum Teil wie an der Küste mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.

