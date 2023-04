Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 18.04.2023

Am Dienstag setzt sich an den Küsten, im Nordwesten und am Niederrhein die Sonne längere Zeit durch. Über der Mitte, im Osten und Süden bleibt es häufig wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen nach zum Teil auch etwas Sonnenschein immer mehr Regen oder Sprühregen über den Osten und Süden. Im Bayerischen Wald und in den Alpen schneit es ab 1300 bis 1600 Metern Höhe. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 4 bis 17 Grad. Der Nordostwind weht meist mäßig, zum Teil auch frisch, an der Küste auch stark. Dabei treten frische bis starke, an der Küste mitunter stürmische Böen auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung größtenteils trocken. Nur am Erzgebirge kann es noch regnen oder nieseln. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 19.04.2023

Am Mittwoch wechselt sich die Sonne im Norden, Westen und über der Mitte mit Wolken ab, und es bleibt anfangs trocken. Am Nachmittag wird es im Nordosten grau und regnerisch, auch in Sachsen und im Thüringer Wald nimmt die Zahl der Schauer zu. Örtlich können sich auch Gewitter bilden. Gleichzeitig ziehen von Bayern graue Wolken mit Regen oder Sprühregen bis zur Pfalz nach Süden weiter. An den Alpen dauern die Regenfälle bis zum Abend an. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Nordosten und an der Küste treten starke Böen auf.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen mit dichten Wolkenfelder besonders über den Osten, Norden, die Mitte und äußersten Süden Regen oder Sprühregen vorüber. Nicht nur auf den Höhen, sondern zum Teil bis in tiefere Lagen kommen wieder Schneefälle und Glätte dazu. Die Temperaturen sinken auf plus 7 bis minus 2 Grad.

Wetter am Donnerstag, 20.04.2023

Am Donnerstag wird es vorübergehend wechselhafter. In einigen Gebieten gehen im Tagesverlauf Schauer nieder. In den Mittelgebirgen und im Süden sorgen zum Teil bis in tiefere Lagen Schnee oder Schneeregen vorübergehend auf manchen Straßen für eine erhöhte Glättegefahr. Zunächst steigen die Temperaturen auf 4 bis14, am Freitag auf 11 bis 19 Grad.

Wetter am Freitag, 21.04.2023

Am Freitag setzt sich größtenteils trockenes Wetter durch. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 11 bis 19 Grad.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor