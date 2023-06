Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 20.06.2023

Am Dienstag ist es teils freundlich, teils ziehen dichte Quellwolken vorüber. Sie bringen gebietsweise kräftige Regengüsse und Gewitter. Am Abend wird es oft auch im Osten und Südosten wechselhafter. Örtlich kann es dabei Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 21 bis 33 Grad. Abseits von heftigen Gewitterböen weht ein meist schwacher bis mäßiger, in Böen auch mal frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ziehen gebietsweise dichte Wolken vorüber und bringen Regenschauer. Teilweise können auch noch kräftige Gewitter dabei sein. Die Luft kühlt sich auf 20 bis 13 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 21.06.2023

Am Mittwoch wird es mit einem Mix aus Sonne und Wolken teilweise freundlicher. Teilweise bleibt es mit einigen zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewittern wechselhaft. Auch im Südosten nimmt die Gefahr der Gewitter mit Starkregen, Hagel oder Sturmböen zu. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 21 und 32 Grad. Abgesehen von teils frischen, teils starken bis stürmischen Schauer- oder Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen zunächst letzte Schauer und Gewitter über die Mitte nach Osten ab. Dann ist es teils wechselnd bewölkt, teils neblig. Im Laufe der Nacht kommt es im Südwesten zu neuen kräftige Regengüssen und Gewittern. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 13 Grad zurück.

Wetter am Donnerstag, 22.06.2023

Am Donnerstag breiten sich im Tagesverlauf fast überall dichte Quellwolken mit zum Teil intensiven Regengüssen aus. In einigen Gebieten entladen sich auch örtlich Gewitter. An den Küsten und auf den Höhen erreichen die Höchstwerte 20 bis 25, sonst 25 bis 33 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in der Westhälfte zeitweise frischer bis starker, in Böen starker bis stürmischer Wind aus verschiedenen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor