Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 25.04.2023

Am Dienstag überwiegen anfangs dichte Wolken, die Sonne hat es schwer. Im Norddeutschen Flachland, am Nordrand der Mittelgebirge und später auch im anfangs regnerischen Süden lassen die Schauer nach. An und in den Alpen bleibt es wechselhaft. Gewitter entladen sich kaum. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1000 und 1200 Metern Höhe. Mit 8 bis 13 Grad bleibt es kühl. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nord- und Ostseee frisch, auf Rügen stark aus West bis Nordwest. Hier treten stürmischen Böen auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es größtenteils trocken. Lediglich am Alpenrand und an der Nordseee gibt es noch Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf plus 6 bs minus 2 Grad. Mit Bodenfrost mit vor allem in den Mittelgebirgen gerechnet werden.

Wetter am Mittwoch, 26.04.2023

Am Mittwoch lösen sich in der Früh im äußersten Südwesten noch Nebel- oder Hochnebelfelder auf. Im Tagesverlauf ziehen immer wieder dichte Wolken vor die Sonne. Im Norddeutschen Flachland und gegen Abend in und an den Alpen gibt es ganz vereinzelt Regenschauer. Mit Höchsttemperaturen zwischen 7 und 16 Grad bleibt es oftmals noch kühl. Dazu weht ein schwacher, im Norden mäßiger, an der Küste frischer, in Böen starker Wind aus Nord bis West. Hier kann es örtlich auch stürmische Böen geben.

Wetter am Donnerstag, 27.04.2023

Am Donnerstag steht uns ein größtenteils freundlicher und oftmals trockener Tag zur Verfügung. Lediglich im Norddeutschen Flachland und in Alpennähe treten einzelne Regenschauer auf, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 19 Grad. Es weht ein im Westen und Süden schwacher, sonst mäßige, an der Küste frischer, auf Rügen starker Wind aus Nord bis West. Hier treten weiterhin starke Böen auf.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor