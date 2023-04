Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 04.04.2023

Am Dienstag geht es im Norden, Westen und Südwesten mit reichlich Sonnenschein weiter. lm Osten und Südosten überwiegen dichtere Wolken, aber es bleibt weitgehend trocken. Nach einem allerdings recht frischen Tagesbeginn steigen die Temperaturen auf 0 bis 8 Grad, im Westen und Südwesten örtlich bis auf 10 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Südwesten und südlich der Donau auch frischer Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zeigt sich der Himmel locker oder wechselnd bewölkt. Im Nordosten und Osten fällt örtlich etwas Schnee. Sonst bleibt es trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen plus 2 und minus 8 Grad.

Wetter am Mittwoch, 05.04.2023

Am Mittwoch wechseln sich fast überall Sonne und Wolken ab. Vor allem über dem Nordosten, am Erzgebirge sowie im Bayerischen Wald und in den Alpen können sich örtlich Regen-, Schneeregen oder auch Schneeschauer entwickeln. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte in der Osthälfte 0 bis 9, in der Westhälfte bis zu 11 Grad. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus vorwiegend nördlichen Richtungen.

Wetter am Donnerstag, 06.04.2023

Am Donnerstag gehen im Norden und in der Mitte des Landes bei wechselnder Bewölkung einzelne Regen- oder Schneeschauer nieder. Gegen Abend fällt im äußersten Westen etwas Regen. Länger Sonnenschein gibt es im Osten und im Süden. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 3 und 13 Grad. Der Wind weht meist schwach aus Nord bis Ost.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

