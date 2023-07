Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 04.07.2023

Am Dienstag zeigt sich der Himmel zunächst nur locker bis wechselnd, später auch mal stark bewölkt. Dabei kommt es im Tagesverlauf gebietsweise zu Regenschauern. Im Süden und Südwesten sind auch einzelne Gewitter dabei. Im Osten bleibt es dagegen bis zum Abend recht freundlich. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis stark mit einzelnen stürmischen Böen aus Südwest bis West.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch breitet sich von Westen und Südwesten her Regen nordostwärts auch. Örtlich sind auch kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen dabei. Südlich der Donau und ganz im Osten bleibt es noch meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 9 Grad.

Wetter am Mittwoch, 05.07.2023

Am Mittwoch ziehen zeitweise dichte Wolken mit Regengüssen durch. Örtlich entwickeln sich auch zum Teil kräftige Gewitter. Dabei kann es vereinzelt zu Unwettern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Im Tagesverlauf wird es aus Westen gebietsweise freundlicher. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 18 und 26 Grad. Der Wind weht abseits von Schauern und Gewittern schwach bis mäßig, im Norden frisch aus Südwest bis West.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gehen ganz im Norden sowie an den Alpen noch Schauer nieder. Sonst zeigt sich der Himmel teils klar, teils gering bewölkt, und es bleibt weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 6 Grad ab.

Wetter am Donnerstag, 06.07.2023

Am Donnerstag fällt im Norden sowie im äußersten Süden noch etwas Regen. In den übrigen Gebieten kommt neben Wolkenfeldern auch mal für längere Zeit die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden meist auf 20 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis nördlichen Richtungen.

Wetter am Freitag, 07.07.2023

Am Freitag erwartet uns zunächst reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich gebietsweise Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer bleibt aber gering. Die Höchsttemperaturen liegen bei Werten zwischen 21 Grad an der Nordsee und 31 Grad am Oberrhein. Es weht ein meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

