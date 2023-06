Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter ab Donnerstag, 01.06.2023

Am Donnerstag scheint in der Mitte und im Süden erneut häufig die Sonne. Im Norden ist es zunächst meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Es bleibt aber weitgehend trocken. Im Tagesverlauf setzt sich aber auch dort gebietsweise die Sonne durch. In den Alpen können sich am Nachmittag und Abend örtlich Schauer oder Gewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen im Norden auf 12 bis 24 Grad. Im Süden werden am Nachmittag 23 bis 28 Grad erreicht. Der Wind weht im Süden und in der Mitte schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch und an der Nordsee auch stark aus Nordwest bis Nordost.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ziehen über den Norden Wolkenfelder hinweg. Im Süden bleibt es überwiegend gering bewölkt. Die Luft kühlt sich im Laufe der Nacht auf 12 bis 6 Grad ab.

Wetter ab Freitag, 02.06.2023

Am Freitag scheint im Süden häufig die Sonne. Später wird es am Alpenrand wolkiger, die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt aber gering. Nördlich der Mainline beginnt der Tag noch gebietsweise mit dichteren Wolken. Später scheint aber auch dort längere Zeit die Sonne. Es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 16 und 22 Grad, im Süden zwischen 19 und 26 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See und in den Mittelgebirgen auch frischer Wind aus Nord bis Nordost.

Wetter ab Samstag, 03.06.2023

Am Samstag setzt sich das trockene Hochdruckwetter fort. Dabei scheint häufig die Sonne, und es ziehen nur Schönwetterwolken vorüber. Die Temperaturen erreichen im Norden und Osten am Nachmittag 17 bis 23 Grad. Im Süden und Westen sind es etwas wärmere 20 bis 26 Grad. Der Ostwind frischt tagsüber zeitweise etwas auf. Auch am Sonntag bleibt es freundlich und trocken. An den Temperaturen ändert sich nur wenig.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

