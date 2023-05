Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 11.05.2023

Am Donnerstag bleibt der Himmel größtenteils wolkenverhangen, nur im äußersten Osten scheint zwischen den Wolken auch mal längere Zeit die Sonne. Immer mehr Regen oder Sprühregen zieht über den Südosten, die Mitte und den Nordwesten im Tagesverlauf immer mehr auch in den Westen. Gewitter entladen sich nur ganz vereinzelt. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 12 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher, im Osten und an der Küste mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es zwischen der Ostsee und Sachsen weitgehend trocken. Im Nordwesten sind eher leichte Regenfälle zu erwarten. Im Westen und Süden ist es wolkenverhangen und regnerisch. Die Luft kühlt sich auf 11 bis 4 Grad ab.

Wetter am Freitag, 12.05.2023

Am Freitag wechseln sich im Norden und Osten häufig Sonne und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. An der Küsten kommen die meisten Sonnenstunden zusammen. Im äußersten Westen und im Süden, später auch über den Mittelgebirgen gehen im Tagesverlauf bei wechselnder bis starker Bewölkung wieder vermehrt Regengüsse und einzelne Gewitter nieder. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 14 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher, im Norden mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. An der Küste frischt der Ostwind auch auf.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Norden oft nur gering, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Samstag, 13.05.2023

Am Samstag geht es über den Mittelgebirgen und im Süden wechselhaft mit Regenschauern und im Südwesten örtlichen Gewitter weiter. Im Norden wechseln sich Sonnenschein und Schönwetterwolken ab. Hier bleibt es vorerst trocken. Am Sonntag wird es, aber auch hier bis auf die Küste zum Teil unbeständiger. Die Höchsttemperaturen erreichen am Wochenende 13 bis 22 Grad.

Wetter am Sonntag, 14.05.2023

