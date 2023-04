Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 13.04.2023

Am Donnerstag kommt im Westen und Norden nach vereinzelten Schauern und Gewittern hin und wieder die Sonne durch. Später schwächen sich die Schauer und Gewitter über der Mitte zum Teil ab. Im Osten und Süden bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Am Erzgebirge und im Südosten lassen die Regen-, ab 800 bis 1000 Metern Höhe auch Schneefälle bis zum Abend nach. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 14 Grad. Der anfangs mäßige bis frische, an der Nordsee starke Wind aus West bis Südwest lässt im Tagesverlauf bis auf die Küsten nach.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lassen die Schauer nach, und nur im äußersten Südosten sowie an den Alpen fällt noch Regen oder Schnee. In den höheren Lagen der Alpen schneit es zum Teil anhaltend, und es besteht erhebliche Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen meist bei Werten zwischen 6 und 0 Grad.

Wetter am Freitag, 14.04.2023

Am Freitag scheint in der Westhälfte zwischen den Wolken häufiger die Sonne. Hier bilden sich nur noch ganz vereinzelt Schauer. Von dre Ostsee bis zum Erzgebirge sowie in weiten Teilen Bayerns sorgen graue Wolkenfelder für Regen oder Sprühregen. Ab 800 bis 1000 Metern Höhe schneit es, und kann auf manchen Höhenstraßen rutschig werden. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 6 bis 16 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es im Osten und in Ostbayern, aber auch im äußersten Norden bewölkt und regnerisch. Sonst ist es gering bis wechselnd bewölkt. Die Temperaturen gehen auf Tiefstwerte zwischen plus 7 und minus 4 Grad zwischen Helgoland und dem Kleinwalsertal zurück.

Wetter am Samstag, 15.04.2023

Am Samstag überwiegen dichte Wolken, die Sonne kommt nur gelegentlich zum Vorschein. Im Tagesverlauf ziehen fsat überall mal mehr, mal weniger Regen oder Sprühregen vorüber. Nur im äußersten Westen bleibt es trockener. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee teils stark böiger Wind, überwiegend aus westlicher bis nördlicher Richtung.

Wetter am Sonntag, 16.04.2023

Am Sonntag kommt im Nordosten zwischen den Wolken ab und zu die Sonne zum Vorschein. Im Nordwesten bleibt es bewölkter, aber auch hier halten sich die Schauer in Grenzen. Über den Mittelgebirgen und im Süden reißt die graue Wolkendecke kaum auf, und häufig fällt Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 7 bis 15 Grad. Am Montag beginnt die neue Woche größtenteils trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und Sonne und Wolken wechseln sich größtenteils ab. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 17 Grad. Der Wind dreht bis dahin auf Ost bis Nordost und weht schwach bis mäßig.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor