Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 22.6.2023

Am Donnerstag breiten sich nach einem oft noch freundlichen Beginn von Westen und die Mitte im Tagesverlauf heftige Regengüsse und Gewitter bis in den Norden, Osten und Süden aus. Dabei kann es zu Unwettern mit ergiebigem Regen, großem Hagel, Sturm- und Orkanböen kommen. Mit Behinderungen durch Überflutungen und Windbruch muß gerechnet werden. Nur im äußersten Norden Schleswig-Holsteins und an der Ostsee kann es trotz zunehmender Bewölkung trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 35 Grad wird es zum Teil sehr heiß. Es weht ein schwacher bis mäßiger, zum Teil frischer Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es gebietsweise weitere zum Teil kräftige Regengüsse und örtlich Gewitter. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 12 Grad zurück. In einigen Regionen bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder.

Wetter am Freitag, 23.6.2023

Am Freitag ist es im äußersten Nordwesten und Westen nach einem zum Teil neblig-trüben Beginn mit einem Mix aus Sonne und Wolken schon trocken. Sonst ziehen kräftige Regengüsse vorüber. Im Westen und über den Mittelgebirgen entladen sich örtlich kurze Gewitter. Erst im Laufe des Tages wird es allmählich trockener und zum Teil freundlicher. Mit Höchstwerten von 19 bis 27 Grad wird es etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis West.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es weitgehend trocken. Allenfalls in der Lausitz und in den Alpen gibt es noch einzelne Schauer. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 9 Grad ab.

Wetter am Samstag, 24.6.2023

Am Samstag startet das Wochenende überwiegend ruhig und trocken. Nach Auflösung einzelner Dunst- oder Frühnebelfelder wechseln sich häufig Sonnenschein und Wolken ab. Zum Teil setzt sich die Sonne schon von früh bis spät durch. Die Temperaturen steigen am Nachmittag an den Küsten und auf den Höhen auf 20 bis 24, sonst auf sommerliche 25 bis 31 Grad. Der oft nur schwache, anfangs im Norden und Osten mäßige Wind dreht von Nord bis Nordwest auf unterschiedliche Richtungen.

Wetter am Sonntag, 25.6.2023

Am Sonntag scheint besonders im Westen und Süden intensiv die Sonne. In den übrigen Regionen wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 32 Grad wird es noch etwas wärmer als zuvor. Zu Wochenbeginn wird es besonders im Norden, Osten und Südosten mit Regenschauern und wenigen Gewittern vorübergehend wechselhafter. Es bleibt aber sommerlich warm.

RND/Wetterkontor