Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 27.04.2023

Am Donnerstag steht uns teilweise ein freundlicher und trockener Tag zur Verfügung, teilweise ziehen aber noch triste Wolkenfelder vorüber. Lediglich im Norddeutschen Flachland, im äußersten Nordosten treten noch einzelne Regenschauer auf. Auch in den Alpen gibt es noch wie zum Abend im Südallgäu und am Zugspitzmassiv Regenfälle. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 8 bis 19 Grad. Es weht ein vorwiegend schwacher, im Nordosten und an der Küste mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen. An der Ostsee weht ein frischer Nordostwind.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bringen die dichten Wolken über der Westhälfte Regen oder Sprühregen. Auch im Südwesten wird es vereinzelt schon wechselhafter. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 0 Grad ab. Die Gefahr von Bodenfrost geht zurück.

Wetter am Freitag, 28.04.2023

Am Freitag macht sich die Sonne rar, sie kommt später nur im Saarland und in der Pfalz länger zum Vorschein. Immer mehr und zum Teil kräftige Regengüsse breiten sich östwärts aus. Nur im äußersten Nordosten bleibt es anfangs noch trocken. Im Westen, über der Mitte und im Süden entladen sich örtlich Gewitter. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus südlichen bis westlichen, an der Küste aus östlichen Richtungen.

Wetter am Samstag, 29.04.2023

Am Samstag halten sich über den zentralen und östlichen Mittelgebirgen sowie in Ost- und Südbayern dichte Wolken. Sie bringen teils ein paar Regenschauer oder zeitweise leichten Regen. Sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Am Sonntag fällt im äußersten Süden der meiste Regen. Vom Main bis zur Donau ziehen Schauer. Im Norden und über den Mittelgebirgen bleibt es größtenteils freundlicher und trocken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 11 bis 21 Grad. Der schwache bis mäßige, zum Teil frische Wind aus Nord bis West, dreht auf Nord bis Nordost.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor