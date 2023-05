Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 04.05.2023

Am Donnerstag ist es im äußersten Norden zeitweise wechselnd wolkig bis stark bewölkt, und weitgehend trocken. Sonst zeigt sich aber neben hohen Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt überwiegend trocken. Am Morgen können sich noch in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen örtlich noch Nebel- oder Hochnebelfelder lichten. Im Norden werden Temperaturen von 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 25 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es im Norden und wird zum Teil schon im Westen wechselnd wolkig bis stark bewölkt. In der Westhälfte treten mitunter örtlich auch schon Schauer auf. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 2 Grad ab.

Wetter am Freitag, 05.05.2023

Am Freitag breiten sich bei wechselnder bis starker Bewölkung von der West- und Südwesthälfte und Mitte im Tagesverlauf zum Teil kräftige Schauer und Gewitter nordostwärts aus. Örtlich sind Starkregen, Hagel und stark bis stürmische Böen möglich. Im Nordosten und an der Oder bleibt es bis in die Abendstunden noch weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 11 bis 18 Grad im Norden und Nordosten. Sonst steigen die Temperaturen auf 16 bis 23 Grad. Im Westen und Süden weht schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord, sonst ein mäßiger bis frischer, an der Küsten starker Wind aus Ost.

Wetter am Samstag, 06.05.2023

Am Samstag ziehen über den Nordosten, Osten und an den Alpen noch dichte Wolken mit Regengüssen. Sonst verläuft der Tag nach Auflösung einiger trüber Nebel- oder Hochnebelfeldern mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dabei steigt die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit nur geringfügig an. Am Nachmittag liegen die Höchsttemperaturen im Nordosten zwischen 10 und 17, sonst werden 16 bis 24 Grad gemessen. An der Nordsee sowie im Nordosten und Osten hält der mäßige, an der Küste frische Ostwind an. Sonst weht ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

Wetter am Sonntag, 07.05.2023

Am Sonntag bleibt es östlich der Elbe größtenteils bis zum Abend nach freundlichem Beginn wechselnd bewölkt und trocken. Sonst breiten sich im Tagesverlauf zum Teil kräftige Regengüsse und örtlich Gewitter aus dem Westen und Südwesten bis zur Elbe und Bayerischen Wald aus. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor