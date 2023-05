Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 12.05.2023

Am Freitag wechseln sich im Nordosten Sonne und Wolken ab, und es bleibt trocken. Auf Rügen und Usedom gibt es die meisten Sonnenstunden. Im äußersten Nordwesten, Westen und im Süden, später auch über den Mittelgebirgen gehen im Tagesverlauf bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Regengüsse, örtlich Gewitter nieder. Im Voralpenland lassen die Regenfälle nach. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 12 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Norden oft nur gering, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Samstag, 13.05.2023

Am Samstag scheint im Norden und Osten immer wieder längere Zeit die Sonne. An den Küsten ist es zum Teil wolkenlos. Später wird es auch im Münsterland freundlicher. Hier bleibt es überall trocken. Im äußersten Westen bis zum Sauerland, an den Alpen und später auch in Ober- und Niederbayern überwiegen dichte Wolken und im Tagesverlauf geht es mit zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewittern unbeständig weiter. Örtlich kann es Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 12 und 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es gering bis wechselnd oder stark bewölkt und überwiegend trocken. Allenfalls im Lechtal kann es etwas regnen. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 4 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 14.05.2023

Am Sonntag ziehen anfangs immer mehr Wolken vor die Sonne. An den Küsten scheint noch am meisten die Sonne, aber von den Alpen und dem Schwarzwald nimmt die Schauer- und Gewittertätigkeit schon zu. Später gibt es im äußersten Westen und im Süden zahlreiche, zum Teil kräftige Regengüsse und örtlich Gewitter. Auch im äußersten Norden und Osten treten stellenweise Schauer und Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag 10 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor