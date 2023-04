Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Wo ist mit Regen zu rechnen und wo lockt die Sonne? Mit unserer täglich aktualisierten Wettervorhersage sind Sie immer informiert.

Kirschblüten blühen im Olympiapark in München.

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 14.04.2023

Am Freitag scheint in der Westhälfte nach Auflösung einzelner Nebelfelder häufig die Sonne. Besonders viele Sonnenstunden kommen westlich des Rheins zusammen. Hier bilden sich nur noch ganz vereinzelt Schauer. Im Osten, später auch wieder mehr im Nordosten und im Südosten sorgen graue Wolkenfelder immer wieder für Regen oder Sprühregen. Auch über der Mitte gehen noch einzelne Schauer nieder. Ab 800 bis 1000 Metern Höhe schneit es, und kann auf manchen Höhenstraßen rutschig werden. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 6 bis 16 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es im Osten und in Ostbayern, aber auch im äußersten Norden bewölkt und regnerisch. Sonst ist es gering bis wechselnd bewölkt. Die Temperaturen gehen auf Tiefstwerte zwischen plus 7 und minus 4 Grad zwischen Helgoland und dem Kleinwalsertal zurück.

Wetter am Samstag, 15.04.2023

Am Samstag überwiegen dichte Wolken, die Sonne kommt nur gelegentlich zum Vorschein. Im Tagesverlauf zieht gebietsweise mal mehr, mal weniger Regen oder Sprühregen vorüber. Der meiste Regen fällt dabei über dem Osten, über der Mitte und im Süden. Nur im äußersten Norden und Westen bleibt es häufig wechselnd bis stark bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee teils stark böiger Wind, überwiegend aus westlicher bis nördlicher Richtung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es im äußersten Norden sowie im äußersten Osten oft stark bewölkt oder bedeckt und trocken. Sonst bleibt es regnerisch. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 16.04.2023

Am Sonntag kommt im Nordosten zwischen den Wolken ab und zu die Sonne zum Vorschein. Im Nordwesten bleibt es bewölkter, aber auch hier halten sich die Schauer in Grenzen. Über den Mittelgebirgen und im Süden reißt die graue Wolkendecke kaum auf, und häufig fällt Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 7 bis 15 Grad. Am Montag beginnt die neue Woche größtenteils trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und Sonne und Wolken wechseln sich größtenteils ab. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 17 Grad. Der Wind dreht bis dahin auf Ost bis Nordost und weht schwach bis mäßig.

Wetter am Montag, 17.04.2023

Am Montag beginnt die neue Woche größtenteils schon trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und Sonne und Wolken wechseln sich größtenteils ab. Im Tagesverlauf treten nur noch ganz vereinzelt Regentropfen oder kurze Schauer auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 8 bis 17 Grad. Der Wind dreht bis dahin größtenteils auf Nordost, und weht schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch. Bis zum Abend treten dabei frische bis starke Böen auf.

