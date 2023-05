Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 19.05.2023

Am Freitag setzt sich im äußersten Westen und Hessen die Sonne bei geringer Wolkenzahl anfangs intensiver und längere Zeit durch. Sonst gibt es erst nach Auflockerungen einen Mix aus Sonne und Wolken. In Ostbayern und direkt ab und in den Alpen halten sich allerdings oft dichtere Wolken. Später können sich dort örtlich Schauer bilden, sonst bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 10 und 21 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es oft wechselnd, im Süden zum Teil stark bewölkt. Es bleibt dabei überall trocken. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 5 Grad zurück.

Wetter am Samstag, 20.05.2023

Wetter am Sonntag, 21.05.2023

Am Sonntag scheint mal die Sonne, mal ziehen mehr oder weniger Wolken vorüber. Dabei bleibt es häufig trocken. Allerdings sorgen im Nordwesten und äußersten Norden größere Quellwolken für kräftige Schauer und örtlich auch Gewitter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad wird es zum Teil sommerlich warm. Nur direkt an der See oder auf den Höhen bleibt es kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nord- und Ostsee zum Teil frisch aus östlichen Richtungen.

Wetter am Montag, 22.05.2023

Am Montag wechseln sich im äußersten Osten und Südosten Sonne und Wolken ab. Hier bleibt es bis zum Abend meistens trocken. Im Norden, Westen und Südwesten bringen Quellwolken im Tagesverlauf zum Teil kräftige Schauer. Örtlich können sich Gewitter mit Starkregen entwickeln. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad. An der See und auf den Höhen bleibt es etwas kühler. Am Dienstag geht es oft wechselhaft, aber noch frühlingshaft warm weiter.

RND/Wetterkontor