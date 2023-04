Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 21.04.2023

Am Freitag bleibt es größtenteils trocken. Im äußersten Norden und im Osten scheint von früh bis spät über viele Stunden die Sonne. Auch von Ostbayern wird es freundlicher. Im Westen und Süden überwiegen oft noch Wolken, aber es treten nur noch ganz vereinzelt Schauer oder auch Gewitter auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 11 bis fast 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus östlichen bis südöstlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es überwiegend trocken. Östlich der Elbe bleibt es häufig sternenklar oder nur gering bewölkt. Sonst ziehen immer wieder Wolken vorüber, und vor allem im Alpenvorland bilden sich zum Teil dichte Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 1 Grad.

Wetter am Samstag, 22.04.2023

Am Samstag ziehen im Osten Wolken vor die Sonne, an der Oder bleibt es größtenteils freundlich. Gleichzeitig breiten sich von Westen und Südwesten bis zur Nordsee und Mitte Wolkenfelder, Regengüsse und örtlich Gewitter aus. Mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 23 Grad wird es vorübergehend wärmer. Es weht ein im Südosten schwacher, sonst mäßiger, im Nordwesten frischer Wind aus südöstlichen bis westlichen Richtungen.

Wetter am Sonntag, 23.04.2023

Am Sonntag macht sich die Sonne rar. Fast überall zeigt sich der Himmel wokenverhangen und es gehen zahlreiche Regengüsse nieder. Örtlich entladen sich auch Gewitter. Erst zum Abend werden die Schaue über der Mitte und Osthälfte vorübergehend weniger. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 11 bis 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten und an der Nordsee frischer, mitunter starker Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen. Auch am Montag geht es überwiegend grau in grau und regnerisch weiter.

