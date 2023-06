Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 23.6.2023

Am Freitag ziehen im Nordosten, Osten und Südosten zunächst graue Wolken, zum Teil kräftige Regengüsse, aber kaum noch Gewitter vorüber. In Brandenburg und Sachsen dauern die Regengüsse bis zum Abend an. Sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es wird von der Westhälfte allmählich auch über der Mitte immer trockener und freundlicher. Mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 27 Grad bleibt es etwas kühler als in den Vortagen. Mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus West bis Nord.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es weitgehend trocken. Allenfalls in der Lausitz und in den Alpen gibt es noch einzelne Schauer. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 9 Grad ab.

Wetter am Samstag, 24.6.2023

Am Samstag beginnt das Wochenende ruhig und trocken. Enzelne Dunst- oder Frühnebelfelder lösen sich auf, sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Die Temperaturen steigen am Nachmittag an den Küsten und auf den Höhen auf 20 bis 24, sonst auf sommerliche 25 bis 31 Grad. Der oft nur schwache, anfangs im Norden und Osten mäßige Wind dreht von Nord bis Nordwest auf nördliche bis östliche Richtungen.

Wetter am Sonntag, 25.6.2023

Am Sonntag scheint besonders im Westen und Süden intensiv die Sonne. In den übrigen Regionen wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 32 Grad wird es noch etwas wärmer als zuvor. Zu Wochenbeginn wird es besonders im Norden, Osten und Südosten mit Regenschauern und wenigen Gewittern vorübergehend wechselhafter. Es bleibt aber sommerlich warm.

RND/Wetterkontor