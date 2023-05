Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Freitag, 26.05.2023

Am Freitag lösen sich in der Früh einzelne Nebelfelder vor allem noch in Südniedersachsen und an den Alpen auf. Tagsüber gibt es überall viel Sonnenschein bei oft nur geringer Bewölkung. Zum Teil wird es bis zum Abend sonnig. Nur in den Alpen halten sich dichtere Wolken mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 15 bis 24 Grad. Es weht ein schwacher, gebietsweise mäßiger, an der Nordsee auch frischer Wind aus Nord bis Nordost.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es teils sternenklar oder gering, teils wechselnd bewölkt. Besonders im Süden Niedersachsens, am Erzgebirge und an den Alpen können sich Nebel- oder Hochnebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 11 und 4 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Samstag, 27.05.2023

Am Samstag startet das Wochenende nach Auflösung regionaler Frühnebel- oder Wolkenfelder oft mit geringer Bewölkung und viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf kommen viele Sonnenstunden zusammen, nur vereinzelt trüben hohe, dünne Wolken die Sonne ein. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad. An der Küste und auf den Höhen bleibt es mit 14 bis 18 Grad kühler. Es weht ein schwacher, im Südwesten und an den Alpen mäßiger Wind aus Nord bis Ost.

Wetter ab Sonntag, 28.05.2023

Pfingstsonntag und Pfingstmontag setzt sich das ruhige und überwiegend trockene Wetter fort. Die Zahl der Wolken wird dabei im Norden und Osten zahlreicher, aber es bleibt überwiegend freundlich. Lediglich am Sonntag kann es an den Küsten und in Schleswig-Holstein örtlich Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 18 bis 26 Grad. An der Nordseeküste bleibt es oft mit 14 bis 17 Grad kühler. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/Wetterkontor