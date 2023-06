Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 30.6.2023

Am Freitag sind zunächst die Wolken in der Überzahl und bringen gebietsweise zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Lokal sind Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Aus Nordwesten setzt sich im Laufe des Tages allmählich freundlicheres Wetter durch. Im Süden und Osten bleibt es häufig bis zum Abend wechselhaft. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise auch mäßig und kommt aus teils nordwestlichen, teils unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag lassen auch im Südosten und in der Lausitz die Schauer und Gewitter langsam nach. Später zieht im Nordwesten neuer Regen auf. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt, teilweise auch neblig-trüb und meist trocken. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 10 Grad ab.

Wetter am Samstag, 01.7.2023

Am Samstag ziehen dichte Wolkenfelder mit Regen vom Nordwesten südostwärts. Gewitter bilden sich kaum noch. Im Südosten fällt nur anfangs vereinzelt etwas Regen, dann bleibt es bis zum Abend häufig recht freundlich und weitgehend trocken. In den Abendstunden lockern die Wolken auch im Nordwesten und Westen immer mehr auf. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 16 und 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher bis westlicher Richtung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es außer im äußersten Westen und Südwesten durch weitere Regenschauer oft bewölkt und wechselhaft. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 11 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 02.7.2023

Am Sonntag wechseln sich in den meisten Regionen Sonnenschein und Wolken ab. Dabei kommt es vor allem im Norden noch zu einzelnen Regenschauern. Im Südosten und am Alpenrand überwiegen anfangs dichte Wolkenfelder, und örtlich fällt noch etwas Regen. Dann wird es auch hier allmählich freundlicher. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen 18 und 26 Grad. Der Wind weht zeitweise mäßig, in Böen frisch bis stark aus West bis Südwest.

Wetter am Montag, 03.7.2023

Am Montag scheint zu Wochenbeginn häudig die Sonne oder Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im äußersten Norden ziehen zeitweise Regenschauer vorüber. Auch direkt an den Alpen überwiegen dichte Wolken, Regen fällt hier aber nur vereinzelt. Die Höchsttemperaturen erreichen 17 bis 27 Grad. Es weht ein teils schwacher bis mäßiger, teils frischer Wind aus westlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor