Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 05.05.2023

Am Freitag breiten sich bei wechselnder bis starker Bewölkung von der West- und Südwesthälfte über die Mitte nach und nach zum Teil kräftige Schauer und Gewitter ostwärts aus. Örtlich sind Starkregen, Hagel und stark bis stürmische Böen möglich. Nur im äußersten Nordosten und häufig auch noch an der Oder bleibt es bis in die Abendstunden noch weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 11 bis 18 Grad im Norden und Nordosten. Sonst steigen die Temperaturen auf 16 bis 23 Grad. Im Westen und Süden weht schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord, sonst ein mäßiger bis frischer, an der Küsten starker Wind aus Ost.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gibit es örtlich der Elbe, am Erzgebirge und im Südosten Bayerns noch die meisten Regengüsse. Örtlich entladen sich auch Gewitter. Danach folgen kaum noch Schauer. Allerdings bilden sich häufig dichte Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Luft kühlt sich auf 12 bis 4 Grad ab.

Wetter am Samstag, 06.05.2023

Am Samstag ziehen über den Nordosten, das Erzgebirge sowie den Südosten noch viele Wolken mit Regengüssen und örtlichen Gewittern. Sonst wechseln sich nach Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelfeldern Sonne und Wolken ab, aber hier und da können noch stellenweise Schauer oder Gewitter auftreten. Im Nordosten steigen die Temperaturen auf 10 und 17, sonst auf 16 bis 24 Grad. An der Nordsee sowie im Nordosten und Osten hält der mäßige bis frische Ostwind an. Sonst weht ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es größtenteils trocken. Allerdings ziehen über die äußersten West- und Südwesthälfte dichte Wolken mit Regengüssen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 4 Grad.

Wetter am Sonntag, 07.05.2023

Am Sonntag bleibt es oft östlich der Elbe bis zum Abend nach freundlichem Beginn wechselnd bewölkt und größtenteils trocken. Sonst breiten sich im Tagesverlauf zum Teil kräftige Regengüsse und örtlich Gewitter aus dem Westen und Südwesten bis zur Elbe und zum Bayerischen Wald aus. Dabei können so manche Gewitter mit Starkregen, Hagel und starken bis stürmischen Böen heftig ausfallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad. Im Norden und Osten weht ein mäßiger Ost- bis Südostwind. Sonst weht ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

Wetter am Montag, 08.05.2023

Auch am Montag geht es wechselhaft mit vielen dichten Wolken, Regengüssen weiter. Sie breiten sich über den Westen und Süden bis etwas wieder zur Elbe aus. Gewitter entladen sich nur ganz vereinzelt. Zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und der Lausitz bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 22 Grad. Am Dienstag werden die Regengüsse und im Nordwesten auch die Gewitter wieder überall zahlreicher und intensiver.

