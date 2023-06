Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter ab Freitag, 09.06.2023

Am Freitag wechselt sich die Sonne mit mal mehr, mal weniger Wolken ab. Im Norden und Westen ist es gebietsweise den ganzen Tag über sonnig oder heiter. Im Osten und über der Mitte können sich noch einige teils kräftige Regenschauer oder Gewitter bilden. Sonst bleiben einzelne Schauer die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 31 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise auch mäßig aus nordöstlicher bis östlicher Richtung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ziehen anfangs hier und da noch Quellwolken vorüber. Vereinzelte Schauer lassen aber bald nach. Dann ist es meist sternenklar oder gering bewölkt. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 8 Grad ab.

Wetter ab Samstag, 10.06.2023

Am Samstag erwartet uns ein freundlicher und weitgehend trockener Tag. Häufig scheint von Beginn an die Sonne, und nur hier und da ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Vor allem über dem Bergland können sich ein paar Quellwolken entwickeln, Schauer oder Gewitter treten aber nur vereinzelt auf. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 32 Grad. Es weht ein schwacher, gebietsweise auch mäßiger Wind aus überwiegend östlichen Richtungen.

Wetter ab Sonntag, 11.06.2023

Der Sonntag bingt viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Gebietsweise entwickeln sich einige Quellwolken, die vor allem in den östlichen Mittelgebirgen örtliche Schauer oder Gewitter bringen können. Sonst bilden sich nur ganz vereinzelt Hitzegewitter. Die Temperaturen erreichen an der Küste und im Bergland 21 bis 26, sonst 26 bis 32 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nord- und Ostsee auch frisch aus östlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor