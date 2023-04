Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Mittwoch, 19.04.2023

Am Mittwoch wechselt sich die Sonne im Norden und Westen nach einigen Auflockerungen mit den Wolken ab. In Sachsen und im Südosten Bayern nimmt die Zahl der Schauer rasch zu. Örtlich können sich auch Gewitter bilden. Später ziehen von Brandenburg bis zum Harz und den Nordosten sowie über den äußersten Süden graue Wolkenfelder mit Regen oder Sprühregen vorüber. Im Osten und an den Alpen können die Regenfälle bis zum Abend andauern. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze von 800 bis 1500 auf 700 bis 1000 Metern Höhe. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Nordosten und an der Küste treten starke Böen auf.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen mit dichten Wolkenfelder besonders über den Osten, Norden, die Mitte und äußersten Süden Regen oder Sprühregen vorüber. Nicht nur auf den Höhen, sondern zum Teil bis in tiefere Lagen kommen wieder Schneefälle und Glätte dazu. Die Temperaturen sinken auf plus 7 bis minus 2 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Donnerstag, 20.04.2023

Am Donnerstag setzt sich im Tagesverlauf im äußersten Norden und Nordosten bis Berlin und den Spreewald die Sonne durch. In den übrigen Regionen ist es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen oder Sprühregen. In den westlichen Mittelgebirgen und zum Teil im Süden sorgen am Morgen bis in tiefere Lagen auch Schneeregen- oder Schneefälle örtlich für Glätte. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze aber deutlich an. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 4 und 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus Ost.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag klart es im äußersten Norden und Osten größtenteils auf. Sonst bleibt es wolkenverhangen und vor allem in der Westhälfte fällt ein wenig Regen oder Sprühregen. Über den westlichen Mittelgebirgen mischen sich Schneeflocken dazu. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 1 Grad ab.

Wetter am Freitag, 21.04.2023

Am Freitag bleibt es größtenteils trocken. Dabei scheint im äußersten Norden und im Osten längere Zeit die Sonne. Im Tagesverlauf wechseln sich im Westen und Süden mal mehr, mal weniger Wolken ab. Ledigllich im Nordwesten und Westen sowie am Alpenrand treten vereinzelte Regenschauer und örtlich auch Gewitter auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 11 bis fast 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus Ost bis Südost.

Wetter am Samstag, 22.04.2023

Am Samstag startet das Wochenende abseits einzelner Frühnebelfelder im äußersten Norden und Osten sonnig oder heiter. In den übrigen Regionen ziehen immer wieder Wolken vor die Sonne. Bis zum Abend entwickeln sich im Westen und Südwesten einzelne Schauer, mitunter örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 23 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor