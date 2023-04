Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Mittwoch, 05.04.2023

Am Mittwoch ist es zunächst locker bis wechselnd, später gebietsweise auch stark bewölkt. Die meisten Sonnenstunden kommen westlich des Rheins und im Südwesten zusammen. Vor allem im Nordosten und Osten gibt es örtlich Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Es bleibt recht kalt. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag nur auf 2 bis 8 Grad. In der Westhälfte werden 7 bis 12 Grad erreicht. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es teils wolkig, teils gering bewölkt. Im Nordosten bildet sich zum Teil Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen plus 4 und minus 7 Grad.

Wetter am Donnerstag, 06.04.2023

Am Donnerstag ziehen im Westen und Nordwesten im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Später fällt gebietsweise Regen. Sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, und es bleibt weitgehend trocken. Es wird nur ein wenig wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch und mit starken Böen aus Südost bis Südwest. Im Südosten dreht er zeitweise auf Nordwest.

Wetter am Freitag, 07.04.2023

Am Freitag überwiegen die Wolken. Vor allem im Westen und Südwesten sowie in Odernähe und im äußersten Nordosten fällt gebietsweise etwas Regen oder auch noch Schnee. Weitgehend trocken bleibt es dagegen an der Nordsee und in Schleswig-Holstein. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 5 und 13 Grad.





Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor