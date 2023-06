Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter ab Mittwoch, 07.06.2023

Am Mittwoch ist es über der Mitte wechselnd bis stark bewölkt, und es kommt zu einigen zum Teil kräftigen Schauern oder Gewittern. Auch an den Alpen können sich im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Sonst ist es teils heiter, teils wolkig und meist trocken. Die Temperaturen steigen an der Nordsee auf 14 bis 18, sonst werden 19 bis 27 Grad erreicht. Es weht ein überwiegend schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es von Sachsen und Thüringen bis zum Emsland noch einige Schauer. Sonst ist es überwiegend trocken bei teils lockerer, teils dichterer Bewölkung. Im Norden bildet sich örtlich Nebel. Die Luft kühlt sich auf 15 bis 6 Grad ab.

Wetter ab Donnerstag, 08.06.2023

Am Donnerstag bleibt es im Norden bei ein Mix aus Sonnenschein und oft nur hohen Wolkenfeldern überwiegend trocken. Im Süden und in der Mitte entwickeln sich im Tagesverlauf immer mehr Quellwolken, und örtlich gibt es zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter. Dabei erreichen die Temperaturen Werte zwischen 15 und 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus Nord bis Ost.

Wetter ab Freitag, 09.06.2023

Am Freitag wechselt sich die Sonne mit mal mehr, mal weniger Wolken ab. Im Norden ist es gebietsweise sonnig oder heiter. Vor allem in Bayern und Sachsen bilden sich noch einige teils kräftige Regenschauer oder Gewitter. In den übrigen Regionen bleiben einzelne Schauer die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 30 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise auch mäßig aus Nordost bis Ost.

Wetter ab Samstag, 10.06.2023

Am Samstag erwartet uns ein freundlicher und weitgehend trockener Tag. Häufig scheint von Beginn an die Sonne, und nur hier und da ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Über dem Bergland können sich ein paar Quellwolken entwickeln, Schauer oder Gewitter bleiben aber die Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 31 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise auch mäßig aus östlichen Richtungen.

