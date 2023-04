Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Ostermontag, 10.04.2023

Ostermontag ist es nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder an der Oder, in den östlichen Mittelgebirgen und in Bayern anfangs oft freundlich und trocken. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken von West nach Ost. Bis zum Abend setzt zwischen dem Niederrhein, den Nordfriesischen Inseln und dem Saarland Regen oder Sprühregen ein. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 19 Grad wird es milder als zuvor. Es weht ein im Süden schwacher bis mäßiger, sonst mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag breiten sich fast überall dichte Wolkenfelder mit mal mehr, mal weniger Regenfällen. Nur vereinzelt an der Oder und an den Alpen bleibt es trocken. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich bei Werten zwischen 8 und 2 Grad. Der Wind frischt auf und weht im Bergland sowie an den Küsten zum Teil stürmisch aus Südwest bis West.

Wetter am Dienstag, 11.04.2023

Am Dienstag geht es zunächst größtenteils mit wechselhaftem Schauerwetter weiter. Auch an der Oder und den Alpen geht der Regen schnell in Schauer über. Im Norden und Osten können die Schauer auch kräftiger ausfallen. Örtlich entladen sich Gewitter. Am Nachmittag werden die Schauer von Nordwesten und Westen deutlich weniger, und klingen dort zuerst ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Bei Gewittern sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch regnet es in der West- und Südhälfte häufiger. Im äußersten Norden, Nordosten und Osten bleibt es meist noch trocken. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 0 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 12.04.2023

Der Mittwoch beginnt auf Rügen, Usedom sowie an der Elbe noch trocken. Sonst ziehen im Tagesverlauf fast überall graue Wolken mit zum Teil kräftigen Regengüssen vorüber. Am Niederrhein und im Ruhrgebiet sowie am Bodensee und im Allgäu bilden sich örtlich kurze Gewitter. Am Nachmittag werden die Schauer im Westen und über der Mitte deutlich weniger, und ab und zu zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, im Westen und an den Küsten zum Teil stürmischer auf West drehender Wind.

Wetter am Donnerstag, 13.04.2023

Am Donnerstag setzt sich das überwiegend wolkenreiche und unbeständige Schauerwetter fort. Im äußersten Westen können sich Gewitter bilden. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 900 Meter Höhe. Die Temperaturen steigen bis dahin auf 5 bis 13 Grad. Es weht ein teils schwacher bis mäßiger, teils mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest bis Südwest. Im Nordwesten weht ein anfangs starker, an der Nordsee stürmischer Südwestwind.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor