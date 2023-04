Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Montag, 17.04.2023

Am Montag zeigt sich das Wetter im Nordwesten und an der Ostsee überwiegend freundlich und trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und die Sonne wechselt sich mit mal mehr, mal weniger Wolken ab. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt, und gebietsweise gehen Regenschauer nieder. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 16 Grad. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig. Bis zum Abend treten dabei frische bis starke Böen auf.

In der Nacht zum Dienstag ziehen über den Osten und Süden weiterhin viele Wolken, und gebietsweise fällt auch noch etwas Regen oder Nieselregen. Im Norden und Westen zeigen sich häufig die Sterne. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad, vor allem im Bergland gibt es örtlich Bodenfrost.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Dienstag, 18.04.2023

Am Dienstag setzt sich an den Küsten bis zum Abend immer häufiger die Sonne längere Zeit durch. Sonst wechseln sich im Norden und Westen Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken ab. Im Osten und Süden überwiegend dichtere Wolken. Am Erzgebirge, im Thüringer Wald, in Ostbayern und in den Alpen gibt es noch etwas Regen oder Sprühregen. Sonst bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch aus Nordost bis Ost. Es kommt zu starken Böen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung größtenteils trocken. Nur am Erzgebirge kann es noch regnen oder nieseln. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 19.04.2023

Am Mittwoch wechselt sich im Norden und Westen die Sonne mit den Wolken ab, und es bleibt zunächst trocken. Später wird es im Nordosten grau und regnerisch, auch im Osten werden die Schauer gebietsweise zahlreicher. Örtlich treten auch Gewitter auf. Aus dem Südosten breiten sich im Tagesverlauf graue Wolken mit Regen oder Sprühregen bis zur Pfalz, das Saarland und die Alpen aus. Dabei werden Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Nordosten und an der Küste treten starke Böen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor