Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 24.04.2023

Am Montag geht es wechselhaft und windig weiter. Bei wechselnder bis starker Bewölkung gehen gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse nieder. Hier und da können sich auch Gewitter entwickeln. Einige Auflockerungen und auch längere trockene Phasen gibt es im Tagesverlauf vor allem im Südosten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 9 und 18 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Wind aus Südwest bis West. Vor allem im Bergland gibt es stürmische Böen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ziehen weiterhin viele Wolken vorüber, und gebietsweise regnet es. In den Hochlagen ist Schnee dabei. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 0 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 25.04.2023

Am Dienstag überwiegen anfangs oft dichte Wolken, und die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Besonders im äußersten Süden kommt es immer wieder zu Regengüssen, örtlich entladen sich Gewitter. Im Norddeutschen Flachland, am Nordrand der Mittelgebirge und später allmählich auch im Süden lassen die Schauer nach. Gewitter entladen sich nur noch vereinzelt. Direkt an und in den Alpen bleibt es wechselhaft. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1000 und 1200 Metern Höhe. Dabei ist es mit 8 bis 13 Grad recht kühl. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nord- und Ostseee frisch, auf Rügen stark aus West bis Nordwest. Hier treten stürmischen Böen auf.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es größtenteils trocken. Lediglich am Alpenrand und an der Nordseee gibt es noch Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf plus 6 bs minus 2 Grad. Mit Bodenfrost mit vor allem in den Mittelgebirgen gerechnet werden.

Wetter am Mittwoch, 26.04.2023

Am Mittwoch bleibt es vorerst weitgehend trocken. In der Früh lösen sich im äußersten Südwesten oft noch Nebel- oder Hochnebelfelder auf. IM Tagesverlauf ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder vor die Sonne. Vor allem im Norddeutschen Flachland und gegen Abend direkt an den Alpen gibt es ganz vereinzelt Regenschauer. Mit Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad bleibt es auch am Nachmittag recht kühl. Dazu weht ein schwacher, im Norden mäßiger, an der Küste frischer, in Böen starker Wind aus Nord bis West. Hier kann es örtlich auch stürmische Böen geben.

Wetter am Donnerstag, 27.04.2023

Am Donnerstag steht uns ein größtenteils freundlicher und oftmals trockener Tag zur Verfügung. Lediglich im Norddeutschen Flachland und in Alpennähe treten einzelne Regenschauer auf, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 19 Grad. Es weht ein im Westen und Süden schwacher, sonst mäßige, an der Küste frischer, auf Rügen starker Wind aus Nord bis West. Hier treten weiterhin starke Böen auf.

RND/Wetterkontor