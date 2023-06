Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Montag, 26.6.2023

Zu Wochenbeginn ziehen aus dem Nordwesten zum Teil kräftige Regenschauer und Gewitter in den Nordosten. Auch im Osten wird es später wechselhafter, und es können sich stellenweise stärkere Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen entladen. Im äußersten Westen und Süden halten sich die vereinzelten Schauer und Gewitter in Grenzen, können aber bis zum Abend auch Ostbayern und die Alpen erreichen und recht kräftig ausfallen. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 27, im Osten und Süden hochsommerliche 24 bis 33 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Südwest- bis Nordwestwind. Im Nordosten und bei Gewittern treten örtlich stürmische Böen auf.

In der Nacht vom Montag auf Dienstag kann es an der Nord- und Ostseeküste sowie an den Alpen noch stellenweise schauern, selten Gewitter. Sonst ist es wechselnd bewölkt und größtenteils trocken. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 9 Grad ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Dienstag, 27.6.2023

Am Dienstag gehen im Tagesverlauf vor allem im Norden und Osten, später auch über den östlichen Mittelgebirgen bei wechselnd bis starker Bewölkung Regenschauer nieder. Örtlich entladen sich auch kurze Gewitter. Sonst kommt zwischen den Wolken immer wieder die Sonne auch mal längere Zeit zum Vorschein. In den Abendstunden allerdings kündigen sich zwischen dem Westen bis zur Saar und zwischen dem Main und der Donau dichte Wolkenfelder mit Regen oder Sprühregen an. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden nur noch auf maximal 20 bis 27 Grad. Der Wind weht meist mäßig, im Norden auch frisch aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es besonders in der Ost- bis Südosthälfte dichte Wolkenfelder und Regenschauer. Sonst ist es wolkig und trocken. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 8 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 28.6.2023

Am Mittwoch bleibt es größtenteils trocken. Häufig wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Zum Teil kommt die Sonne vor allem im Süden auch mal längere Zeit zum Vorschein. Regenschauer treten lediglich noch im Spreewald, in der Lausitz und an den Alpen auf. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag 17 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlichen bis nördlichen, an de Nordsee westlichen Richtungen.

Wetter am Donnerstag, 29.6.2023

Am Donnerstag geht es vor allem in der Westhälfte mit dichteren Wolken und Regenschauern weiter. Örtlich können sich auch kurze Gewitter entladen. In der Osthälfte bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 29 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor