Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 08.05.2023

Am Montag geht es im Westen und Südwesten sowie in Südbayern mit vielen Wolken und Regengüssen zeitweise wechselhaft weiter. Auch Gewitter bilden sich örtlich. Im Nordosten und Osten scheint dagegen bei geringer Wolkenzahl von früh bis spät die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 13 bis 22 Grad. Es weht ein im Norden und Osten mäßiger, in Böen frischer bis starker, sonst oft nur schwacher Wind aus überwiegend östlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es im Nordwesten und äußersten Westen sowie an den Alpen etwas Regen. Sonst bleibt es meist trocken, im Osten oft sternenklar. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 09.05.2023

Am Dienstag zeigt sich im Osten längere Zeit die Sonne. Erst im Tagesverlauf ziehen meist hohe Wolkenfelder auf. Sonst werden die Wolken dichter, im Westen ist es oft vom Morgen an grau. Dort beginnt es immer häufiger zu regnen. Im Tagesverlauf breiten sich die zum Teil kräftigen Regenfälle ostwärts bis über die Landesmitte aus. 13 bis 22 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach, im Norden und Osten mäßig bis frisch und mit starken Böen aus Süd bis Ost.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ziehen die Regenfälle weiter Richtung Osten. Im Westen lockern die Wolken teilweise etwas auf, es gibt aber noch Schauer. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 4 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 10.05.2023

Am Mittwoch und auch am Donnerstag macht sich die Sonne rar, sie findet nur wenige Wolkenlücken. Fast überall ziehen dichte Wolkenfelder mit zum Teil kräftigen und anhaltenden Regengüssen vorüber. Gewitter entladen sich nur stellenweise. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 11 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher, gebietsweise mäßiger, gebietsweise auffrischender Wind aus zunächst westlichen bis südlichen Richtungen. Dabei treten verbreitet frische bis starke Böen auf.

RND/Wetterkontor