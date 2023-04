Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 15.04.2023

Am Samstag verschwindet die Sonne auch im äußersten Westen und Südwesten nach und nach. Häufig ziehen graue Wolken mit kräftigem oder anhaltendem Regen und Sprühregen vorüber. Lediglich an der Küste und in Schleswig-Holstein ist es zeitweise freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee auch frischer Wind aus östlichen bis nördlichen, im Süden auch aus westlichen Richtungen. Er bringt zum Teil frische bis starke Böen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigt sich der Himmel im äußersten Norden teilweise aufgelockert. Sonst ist es oft stark bedeckt oder neblig, und gebietsweise regnet es. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 16.04.2023

Am Sonntag kommt im Norden und Westen zwischen den Wolken auch mal die Sonne zum Vorschein. Sonst überwiegen meist dichte Wolkenfelder und bringen gebietsweise auch Regen oder Nieselregen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 7 und 14 Grad. Es weht ein schwacher, im Norden und Westen auch mäßiger und an der Ostsee zeitweise frischer Wind aus Nordost bis Nordwest. Im äußersten Süden kommt der Wind teilweise aus westlichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es im Norden und Nordwesten teilweise größere Wolkenlücken. In den übrigen Regionen sind die Wolken in der Überzahl, und teilweise regnet es. Die Luft kühlt sich auf 7 bis 1 Grad ab.

Wetter am Montag, 17.04.2023

Der Montag beginnt im Norden und Nordwesten schon trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Über die Mitte und den Süden ziehen zunächst viele Wolken, und örtlich gehen Regenschauer nieder. Später lockern die Wolken auch dort zum Teil auf. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 15 Grad. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig. Bis zum Abend treten dabei frische bis starke Böen auf.

Wetter am Dienstag, 18.04.2023

Am Dienstag zeigt sich der Himmel teils wechselnd, teils stark bewölkt. Im Norden kommt die Sonne im Tagesverlauf auch längere Zeit durch. Im Osten und Südosten fällt gebietsweise Regen, sonst gibts es nur noch vereinzelt Schauer. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 6 und 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch aus Nord bis Ost. Es kommt zu frischen bis starken Böen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor