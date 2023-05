Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 20.05.2023

Am Samstag wechseln sich nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder am Erzgebirge und an den Alpen häufig Sonne und Wolken ab. Zum Teil ziehen auch dichtere Wolkenfelder vorüber. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Lediglich am Erzgebirge und an den Alpen können sich örtlich kräftige Schauer, mitunter Gewitter bilden. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf frühlingshafte 13 bis 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, zum Teil frischer Wind aus Ost bis Nordost. Dabei treten frische bis starke Böen auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es häufig trocken. Im Nordwesten und im Norddeutschen Flachland kann es ein paar schwache Regenfälle geben. Stellenweise bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 6 Grad.

Wetter am Sonntag, 21.05.2023

Am Sonntag scheint mal die Sonne, mal ziehen Wolken vorüber. Dabei bleibt es häufig trocken. Allerdings ziehen im Westen und Norden und über manche Höhen größere Quellwolken mit kräftigen Schauern oder Gewittern auf. Örtlich kann es Starkregen geben. Mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad wird es zum Teil sommerlich warm. Direkt an der See oder auf den Höhen bleibt es kühler. Der Ostwind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind im Nordwesten noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Sonst bleibt es weitgehend trocken, und es ziehen meist nur lockere Wolken vorüber. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen 15 und 8 Grad.

Wetter am Montag, 22.05.2023

Am Montag wechseln sich im äußersten Osten und Südosten Sonne und Wolken ab. Im Norden, Westen und Südwesten bringen Quellwolken zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Örtlich besteht dabei die Gefahr von Starkregen mit Überflutungen. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 29 Grad. An der See und auf den Höhen bleibt es etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus meist östlichen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 23.05.2023

Am Dienstag bleibt es im Nordwesten bei einem Mix aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. Sonst zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, und gebietsweise gibt es Schauer oder Gewitter. Örtlich muss auch mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 18 und 25 Grad. Der Wind weht meist mäßig aus nördlichen Richtungen. Vor allem in Schauer- und Gewitternähe treten starke bis stürmische Böen auf.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor