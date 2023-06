Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 24.6.2023

Am Samstag geht es überall ruhig und trocken weiter. Einzelne Dunst- oder Frühnebelfelder lösen sich auf, und im Norden und Osten wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Im Westen und Süden scheint die Sonne intensiver. Die Temperaturen steigen an den Küsten und auf den Höhen auf 20 bis 24, sonst auf 25 bis 31 Grad. Der oft nur schwache, anfangs im Norden und Osten mäßige Wind dreht von Nord bis Nordwest auf nördliche bis östliche Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es teils gering, teils wechselnd bewölkt und überall trocken. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 8 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 25.6.2023

Am Sonntag scheint besonders im Westen und Süden bei teils geringer Bewölkung, teils wolkenfreiem Himmel viele Stunden die Sonne. Im Norden und Osten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt weitgehend trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 33 Grad wird es am Nachmittag wieder zum Teil hochsommerlich warm. Es weht ein schwacher, an den Küsten auch mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

Wetter ab Montag, 26.6.2023

Zu Wochenbeginn wechseln sich teilweise Sonne und Wolken ab, teilweise ziehen im Tagesverlauf Regenschauer vorüber. Stellenweise können sich auch kurze, mitunter stärkere Gewitter entladen. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 27, im Osten und Süden hochsommerliche 24 bis 31 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Südwest- bis Nordwestwind. Im Nordosten und bei Gewittern treten örtlich stürmische Böen auf.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor