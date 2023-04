Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 08.04.2023

Am Samstag gibt es im Norden, Westen und Südwesten trotz dichter Wolken und wenig Chancen auf Sonnenschein im Tagesverlauf nur vereinzelt Regen oder Sprühregen. Über die Mitte, die östlichen Mittelgebirge und den Süden ziehen die meisten Regenfälle, oberhalb von 800 bis 1200 Metern Höhe schneit es. Die Höchsttemperaturen bewegen sich nachmittags zwischen 3 und 14 Grad. Der Wind weht schwach, zum Teil wie auch im Norden mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung größtenteils trocken. Nur noch an den Alpen gibt es vereinzelt Regen oder Sprühregen. Die Luft kühlt sich auf plus 7 bis minus 1 Grad ab.

Wetter am Ostersonntag, 09.04.2023

Auch Oster-Sonntag hat es die Sonne anfangs schwer, und zeigt sich nur vereinzelt. Am Morgen lösen sich stellenweise noch Nebelfelder auf, sonst überwiegen die zahlreichen Wolken. Zumindest bleibt es größtenteils trocken. Regen oder Sprühregen gibt es allenfalls noch zwischen dem Bayerischen Wald und den Alpen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 7 bis 16 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil wie an der Küste mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht von Oster-Sonntag auf Oster-Montag ist es gering bis wechselnd bewölkt. An der Oder, in den östlichen Mittelgebirgen und Niederbayern bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen sinken zwischen Helgoland und Reith im Winkel auf plus 7 bis minus 4 Grad.

Wetter am Ostermontag, 10.04.2023

Ostermontag ist es nach Auflösung einiger Frühnebelfelder an der Oder, in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen und in Ostbayern anfangs oft freundlich und trocken. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken von West nach Ost. In der Westhälfte setzt zwischen den Nordfriesischen Inseln, dem Saarland und der Pfalz im Laufe des Nachmittags Regen oder Sprühregen ein. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 19 Grad wird es milder als zuvor. Es weht ein im Süden schwacher bis mäßiger, sonst mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus südlichen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 11.04.2023

Am Dienstag geht es oft mit wechselhaftem Schauerwetter weiter. Auch im Osten und Süden gehen die Regenfälle recht schnell in Schauer über. Im Norden und Osten können die Schauer auch kräftiger ausfallen. Örtlich entladen sich Gewitter mit heftigen Böen. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor