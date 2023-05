Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 14.05.2023

Am Sonntag ziehen nach einem teilweise noch freundlichen Beginn immer mehr Wolken vor die Sonne. Von den Alpen und Bayern aus nimmt die Schauertätigkeit im Tagesverlauf im gesamten Süden zu. Örtlich entladen sich Gewitter. Auch im Westen und Norden können stellenweise Schauer und Gewitter auftreten. 13 bis 23 Grad werden erwartet. Es weht ein schwacher, vereinzelt auch mäßiger Wind aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag überwiegen im Südosten die Wolken, und gebietsweise fällt Regen. Sonst gehen kaum noch Schauer nieder, und zum Teil lockert sich die Wolkendecke auch stärker auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 6 Grad.

Wetter am Montag, 15.05.2023

Der Montag beginnt im Südosten und in der Lausitz oft grau und regnerisch. Sonst wechseln sich schon Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken ab. Dabei bilden sich im Tagesverlauf erneut einzelne Schauer, zum Teil sind auch Gewitter dabei. Am Nachmittag erreichen die Höchsttemperaturen 14 bis 21 Grad. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig, an der Nordsee später auch frisch aus nördlichen bis westlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag fällt im Westen und Süden gebietsweise Regen. Sonst lassen die Schauer meist nach. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 5 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 16.05.2023

Am Dienstag zeigt sich der Himmel im Norden und Westen oft locker bis wechselnd bewölkt, und Regenschauer bleiben die Ausnahme. In der Südosthälfte überwiegen dagegen häufig dichte Wolkenfelder und bringen zeitweise Regen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 8 und 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden frischer Wind aus nördlichen Richtungen. Gebietsweise treten starke Böen auf.

Wetter am Montag, 17.05.2023

Am Mittwoch setzt sich unter Hochdruckeinfluss in den meisten Regionen trockenes Wetter durch, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Lediglich im äußersten Südosten ziehen noch viele Wolken vorüber, und zeitweise regnet es. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 8 und 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus Nordwest bis Nordost.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor