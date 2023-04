Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Wo ist mit Regen zu rechnen und wo lockt die Sonne? Mit unserer täglich aktualisierten Wettervorhersage sind Sie immer informiert.

Kirschblüten blühen im Olympiapark in München.

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Sonntag, 16.04.2023

Am Sonntag kommt im Norden und Nordwesten zwischen den Wolken auch mal die Sonne zum Vorschein, und meist bleibt es trocken. Sonst ist es oft stark bewölkt, und gebietsweise fällt auch Regen oder Nieselregen. In den Alpen schneit es oberhalb von 1000 bis 1200 Metern Höhe. Die Temperaturen erreichen 7 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher, vor allem im Norden und Westen auch mäßiger Wind aus Nordost bis Nordwest. Im äußersten Süden kommt der Wind teilweise aus westlichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es im Norden und Nordwesten zum Teil größere Wolkenlücken. In den übrigen Regionen sind die Wolken in der Überzahl, und es regnet gebietsweise. Die Luft kühlt sich auf 7 bis 1 Grad ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Montag, 17.04.2023

Am Montag zeigt sich das Wetter im Nordwesten und an der Ostsee überwiegend freundlich und trocken. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, und die Sonne wechselt sich mit mal mehr, mal weniger Wolken ab. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt, und gebietsweise gehen Regenschauer nieder. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 16 Grad. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig. Bis zum Abend treten dabei frische bis starke Böen auf.

In der Nacht zum Dienstag ziehen über den Osten und Süden weiterhin viele Wolken, und gebietsweise fällt auch noch etwas Regen oder Nieselregen. Im Norden und Westen zeigen sich häufig die Sterne. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad, vor allem im Bergland gibt es örtlich Bodenfrost.

Wetter am Dienstag, 18.04.2023

Am Dienstag überwiegen oft die Wolken, und die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Lediglich an den Küsten zeigt sich die Sonne im Tagesverlauf auch mal längere Zeit. Im Osten und Südosten fällt gebietsweise Regen, sonst gibts es nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch aus Nordost bis Ost. Es kommt zu starken Böen.

Wetter am Mittwoch, 19.04.2023

Am Mittwoch scheint im Norden und Westen immer mal wieder die Sonne, und es bleibt trocken. In der Südosthälfte ist es dagegen wechselnd bis stark bewölkt, und im Tagesverlauf kommt es wieder zu einigen Schauern. Dabei werden Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Nordosten und an der Küste treten starke Böen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor