Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 02.07.2023

Am Sonntag wechseln sich Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken ab. Dabei kommt es vor allem in Norddeutschland sowie im Süden Bayerns und Baden-Württembergs noch zu einzelnen Regenschauern. Sonst bleiben ein paar Regentropfen die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht zeitweise mäßig bis frisch, in Böen stark, an der Küste auch stürmisch aus West bis Südwest.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es teils locker, teils wechselnd bewölkt. An der Nord- und Ostsee gibt es örtlich noch Regenschauer, sonst bleibt es meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 9 Grad.

Wetter am Montag, 03.07.2023

Am Montag scheint neben einigen Wolkenfeldern auch mal die Sonne. Im Norden und Nordwesten gehen hier und da Regenschauer nieder. Auch im Westen und im Südwesten sind vereinzelt kurze Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 17 und 26 Grad. Es weht ein mäßiger, im Norden frischer und an der Küste starker Wind aus Südwest bis West. Es treten verbreitet starke, an der Nord- und Ostsee auch stürmische Böen auf.

In der Nacht von Montag auf Dienstag zeigen sich teils größere Wolkenlücken, teils sind auch die Wolken in der Überzahl. Im Norden kommte es örtlich zu Regengüssen und Gewittern. Im Süden bilden sich nur vereinzelt Schauer. Die Luft kühlt sich auf 14 bis 9 Grad ab.

Wetter am Dienstag, 04.07.2023

Am Dienstag zeigt sich der Himmel zunächst nur locker bis wechselnd, später auch mal stark bewölkt. Dabei kommt es im Tagesverlauf gebietsweise zu Regenschauern. Im Süden und Südwesten sind auch einzelne Gewitter dabei. Im Osten bleibt es dagegen bis zum Abend recht freundlich. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis stark aus Südwest bis West.

Wetter am Mittwoch, 05.07.2023

Am Mittwoch ziehen zeitweise dichte Wolken mit Regengüssen durch. Örtlich entwickeln sich auch zum Teil kräftige Gewitter. Dabei kann es vereinzelt zu Unwettern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Im Tagesverlauf wird es aus Westen gebietsweise freundlicher. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 18 und 27 Grad. Der Wind weht abseits von Schauern und Gewittern schwach bis mäßig, im Norden frisch aus Südwest bis West.

RND/Wetterkontor