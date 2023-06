Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Einseitig abgesackt

Nach Unwetter: Am Niederrhein könnte eine Bahnbrücke absacken

Starke Regenfälle in Nordrhein-Westfalen haben die Deiche an der Emscher am Niederrhein aufgeweicht. Eine Bahnbrücke könnte nun in den Fluss abrutschen. Ist die Gefahr noch abzuwenden?