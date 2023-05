Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter ab Sonntag, 28.05.2023

Pfingstsonntag setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort. Die Zahl der Wolken wird im Norden und in der Mitte zahlreicher. Regentropfen oder Schauer bleiben aber die Ausnahme. Im Süden bleibt es sonnig. Nur in den Alpen können sich aus größeren Quellwolken einzelne Schauer und Gewitter bilden. Die Höchsttemperaturen erreichen an den Küsten und auf den Höhen 16 bis 23 Grad. Sonst wird es mit 23 bis 27 Grad zum Teil sommerlich warm. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen über den Norden zum Teil dichtere Wolkenfelder. Im Süden bleibt der Himmel gering bewölkt oder sternenklar, und auch an den Alpen klingen letzte Schauer ab. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 und 4 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter ab Montag, 29.05.2023

Am Pfingstmontag scheint erneut häufig die Sonne, im Tagesverlauf zeigen sich aber auch einige Wolkenfelder oder ein paar Quellwolken am Himmel. In den Alpen besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter, sonst bleibt es aber weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen im Norden zwischen 16 und 22 Grad, in den übrigen Regionen steigen die Temperaturen auf 22 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Vor allem an der Nordsee und im Südwesten gibt es starke Böen.

In der Nacht zum Dienstag ziehen im Nordwesten dichte Wolken heran, sonst ist es meist nur gering bewölkt, und es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 7 Grad zurück.

Wetter ab Dienstag, 30.05.2023

Am Dienstag überwiegen im Nordwesten gebiets- und zeitweise die Wolken, sonst gibt es viel Sonnenschein, und nur lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Nur an den Alpen bilden sich ein paar mächtigere Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt aber auch dort eher gering. Die Temperaturen steigen im Norden und Nordwesten auf 16 bis 21 Grad, sonst werden meist 20 bis 26 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Süden und Südwesten zum Teil böiger Wind aus Nord bis Nordost.

Wetter ab Mittwoch, 31.05.2023

Am Mittwoch ist es erneut freundlich mit viel Sonnenschein und meist nur wenigen Wolken. Dabei bleibt es trocken, lediglich im Alpenraum sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 22 und 27 Grad, an den Küsten ist es etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus Nordost bis Ost. Im Süden und Südwesten treten dabei starke Böen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor