Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 07.05.2023

Am Sonntag scheint die Sonne zwischen dem Darß, Rügen, Usedom und Oderbruch längere Zeit. Sonst hat es die Sonne bei wechselnder bis starker Bewölkung schwerer. Anfangs kann es zwischen dem Nordwesten, Westen, in Nord- und Osthessen und Thüringen schon hier und da etwas regnen. Im Tagesverlauf breiten sich zum Teil kräftige Regengüsse und örtlich Gewitter aus dem Westen und Südwesten bis zur Mitte und Bayern aus. Dabei können so manche Gewitter mit Starkregen, Hagel und starken bis stürmischen Böen sehr heftig ausfallen. Im Nordosten und Osten bleibt es wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad. Im Norden und Osten weht ein mäßiger Ost- bis Südostwind. Sonst weht ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es im Westen und Süden einige Regengüsse. Gewitter entladen sich nur noch ganz vereinzelt im Südwesten. Im Nordosten ist es oft nur gering bewölkt oder sternenklar. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 3 Grad ab.

Wetter am Montag, 08.05.2023

Am Montag geht es vor allem in der West- und Südwesthälfte aber auch in West- und Südbayern wechselhaft mit vielen dichten Wolken, Regengüssen und örtlichen Gewittern weiter. Im Norden und Osten bleibt es bis zum Abend deutlich freundlicher und weitgehend trocken. Im Nordosten ist es oft heiter. Lediglich auf den Ostfriesischen Inseln und im Emsland etwas Regen geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher, im Norden und Nordosten mäßiger, an der Ostsee frischer Wind aus südlichen bis südöstlichen, an den Alpen östlichen Richtungen. Dabei treten im Norden und Osten noch frische bis starke Böen auf.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es im Nordwesten und äußersten Westen sowie an den Alpen etwas Regen. Sonst bleibt es meist trocken, im Osten leuchten oft Mond und Sterne. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 09.05.2023

Am Dienstag und auch am Mittwoch zeigt sich lediglich im äußersten Osten über Rügen, Usedom und an der Oder längere Zeit die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen oft graue Wolkenfelder mit Regengüssen von der Westhälfte über die Mitte bis zum Osten weiter. Gewitter entwickeln sich selten. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 bis 21 Grad. Es weht ein anfangs schwacher bis mäßiger Süd- bis Ostwind, am Mittwoch zum Teil auffrischender Südwest- bis Westwind.

RND/Wetterkontor