Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Ostersonntag, 09.04.2023

Der Ostersonntag startet teils stark, teils locker bewölkt. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonnenschein und einige Wolkenfelder ab, und es bleibt weitgehend trocken. Nur im äußersten Südosten ist etwas Regen, an den Alpen auch Schnee möglich. In den Abendstunden lockern die Wolken generell auf. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 8 bis 17 Grad. Es weht ein schwacher, an der Küste auch mäßiger Wind aus östlicher bis südöstlicher Richtung.

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag ist es gering bis wechselnd bewölkt. An der Oder, in den östlichen Mittelgebirgen und Niederbayern bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen sinken zwischen Helgoland und Reit im Winkl auf plus 7 bis minus 3 Grad.

Wetter am Ostermontag, 10.04.2023

Ostermontag ist es nach Auflösung einiger Frühnebelfelder an der Oder, in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen und in Ostbayern anfangs oft freundlich und trocken. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken von West nach Ost. In der Westhälfte setzt zwischen den Nordfriesischen Inseln, dem Saarland und der Pfalz gegen Abend Regen oder Sprühregen ein. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 19 Grad wird es milder als zuvor. Es weht ein im Süden schwacher bis mäßiger, sonst mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag breiten sich dichte Wolken ostwärts aus. Zeitweise fällt Regen. Ganz im Osten bleibt es bis zum Vormittag noch überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich bei Werten zwischen 8 und 2 Grad. Der Wind frischt auf und weht im Bergland sowie an den Küsten zum Teil stürmisch aus Südwest bis West.

Wetter am Dienstag, 11.04.2023

Am Dienstag geht es oft mit wechselhaftem Schauerwetter weiter. Auch im Osten und Süden gehen die Regenfälle recht schnell in Schauer über. Im Norden und Osten können die Schauer auch kräftiger ausfallen. Örtlich entladen sich auch Gewitter. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 7 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Wetter am Mittwoch, 12.04.2023

Am Mittwoch breitet sich im Tagesverlauf Regen auf weite Teile des Landes aus. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Westen und Südwesten zeigt sich am späten Nachmittag bei wechselnder Bewölkung noch ab und zu die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, im Westen und an den Küsten zum Teil stürmischer auf West drehender Wind.

RND/Wetterkontor