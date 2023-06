Eine Stadt in Panik

Er ist skrupellos, will die totale Macht über Frauen. Er überfällt sie nachts, fesselt, vergewaltigt und beraubt sie. Ein Verbrecher, „Balkonmonster“ genannt, versetzte Frauen im Jahr 2000 in Hannover in Panik.

