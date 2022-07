Akiva Weingarten verließ 2014 die Gemeinschaft der Satmarer Chassidim, seine Frau Yalda und die drei Kinder. Es ist der mühsame Weg aus einer in sich geschlossenen Welt, von dem er in seiner Autobiografie „Ultraorthodox“ berichtet.

Dresden. Es ist eine klare, laue Septembernacht 2014, als Akiva Weingarten auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld die Easy-Jet-Maschine aus Tel Aviv verlässt. Er hat tausend Dollar in der Tasche und nichts als die ungefähre Vorstellung, hier vielleicht Medizin zu studieren. In der Ankunftshalle packt ihn Beklemmung. Niemand erwartet ihn in dieser fremden Stadt. Mit fast 30 ist er am Wendepunkt seines Lebens angelangt. Aber es ist seine Entscheidung, die er getroffen hat: alles zu verlassen, was ihm bisher vertraut war – die Gemeinschaft der Satmarer Chassidim, seine Frau Yalda und die drei Kinder.

Es ist der mühsame Weg aus einer in sich geschlossenen Welt, von dem er in seiner Autobiografie „Ultraorthodox“ berichtet. Wie exotisch diese Welt anmuten mag – sie ist ein Beispiel für die Existenz in geschlossenen Lebenszusammenhängen generell. In anderen Religionen wären sie ähnlich möglich, als Fundamentalismus; genauso gut wie in ideologisch begründeten Systemen. Auch deswegen ist dieses persönliche Zeugnis so aufschlussreich.